Adana, UNESCO'nun Gastronomi Şehirleri Ağı'na Katılmayı Hedefliyor

Adana'nın UNESCO'nun gastronomi alanındaki "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilmesi amacıyla yapılan çalışmalar hız kazanıyor. Bu kapsamda düzenlenen toplantıda, kentin gastronomik potansiyeli ve projeler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, bir restoranda yapılan değerlendirme ve koordinasyon toplantısında konuşan Vali Yavuz Selim Köşger, Adana'nın gastronomi zenginliğinin dünya çapında tanıtılması gerektiğini vurguladı. Köşger, "Adana 24 saat yaşayan, her saatine özgü yeme ve içme imkanı olan bir şehir. Bu çok önemli bir özellik," dedi.

Kentin 500'den fazla lezzeti ile küresel cazibe merkezi olabileceğine dikkat çeken Köşger, "Adana'nın turizmle ilgili stratejisinin gastronomi üzerinden yürütülmesi gerektiği doğru bir tespit. Bu kentin turizmdeki lokomotifinin lezzet olması lazım. Henüz gastronomi şehri olmamamıza rağmen dünyanın her tarafından lezzet için Adana'ya seyahat edenler olduğuna göre bu doğru bir stratejidir. Burada yanan bir ateş var ve bizim bunu canlandırmamız lazım," ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da, "Tarih, ticaret, sanayi kenti Adana'nın esas lokomotifi elbette gastronomi olmalıydı. Göreve gelir gelmez UNESCO nezdinde gastronomi şehri olma konusunda girişimde bulunduk ve hemen bir dosya hazırladık. Dosyamız uluslararası listeye alındı ve Paris'e gitti, ancak maalesef dahil edilen şehirler arasına giremedik. Vazgeçmedik ve bir daha çalıştık, dosyamızı yeniden hazırladık. Dosyamız uluslararası listeye alınmasına rağmen bu kez Paris'e gönderilmedi. Şimdi yeniden bir çalışma yapıyoruz," şeklinde konuştu.

Toplantıya, AK Parti Adana Milletvekili Faruk Aytek, rektörler, ilçe belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.