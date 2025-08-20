Adana Valisi Köşger'den Gazzeli Aileye Taziye: Abdullah Ebu Zerka Hayatını Kaybetti

Vali Köşger, hastanede aileyi ziyaret etti

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, sağlık sorunları nedeniyle tedavi için kente getirilen iki evladından birini kaybeden Gazzeli aileye taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan ancak müdahaleye rağmen kurtarılamayan 4,5 yaşındaki Abdullah Ebu Zerka'nın vefatı üzerine aileye başsağlığı dilendi. Ailenin diğer çocuğu, 6 aylık Habibe Ebu Zerka'nın tedavisi ise sürüyor.

Vali Köşger, baba Hamed ve anne Besme Zerka ile görüştü ve 6 aylık Habibe'nin durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. İl Müftüsü Mehmet Taşcı da hayatını kaybeden çocuk için dua etti.

Vali Köşger'in açıklaması

Vali Köşger, ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze'den gelen üçüncü aileyi hastanede ziyaret ettiklerini söyledi. Yetersiz beslenme nedeniyle sağlık sorunları yaşayan ve tedaviye alınan çocuklardan birinin tüm müdahalelere rağmen dün yaşamını yitirdiğini belirten Köşger, şöyle konuştu:

"Devlet ve ülke olarak oradaki acıların, ıstırapların, bir an önce son bulmasını istiyoruz. Bu savaşın, soykırımın en büyük mağdurları maalesef masum çocuklar. Burada da yine bir örneğini görmüş olduk. Yetersiz beslenme sebebiyle dün Gazze'den Adana'ya tahliye eden bir ailemizin bir yavrusunu kaybettik. Şimdi yetersiz beslenme, raşitizm ve diğer hastalıklara maruz kalan yavrumuzun şifaya kavuşması için tüm doktorlarımız, bütün devletimizin imkanlarını seferber etmiş durumdayız. İnşallah bu çocuğumuzu sağ salim kurtaracağız."

Köşger, Gazze'de çocukların yetersiz beslenme sebebiyle hastalıklarla boğuştuğunu vurguladı ve Gazzelilere desteğin süreceğini belirterek, "Devletin bütün birimleri burada. Onların her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ama bizim ülke, millet olarak en büyük temennimiz Gazze'de barışın tesis edilmesi, Gazzeli kardeşlerimizin kendi vatanlarında, topraklarında barış, esenlik içinde yaşamaları. Bir an önce orada sulh ve sükunun tesis edilmesini bekliyoruz." dedi.

Ailenin teşekkürleri ve Gazze'deki durum

Baba Hamed Zerka, Vali Köşger'e ziyareti ve destekleri dolayısıyla teşekkür etti. Bir evladını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Zerka, şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Dışişleri Bakanlığı ve diğer tüm kurumlar hasta olan çocuğum için yaptığımız çağrıdan sonra bize icabet ettiler. Dışişleri Bakanlığındaki tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Hem Abdullah hem de küçük kız kardeşi Habibe'nin acil tedaviye ihtiyacı vardı. Bizim yardım talebimizden sonra Türk yetkililer bizimle iletişime geçti. Oradan buraya kadar gelen sürede bizi hiç yalnız bırakmadılar. Türk halkına ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz."

Zerka, Gazze'deki yaşam koşullarını da şöyle anlattı: "Orada temiz içecek su bile yok. Bombalar yağıyor. Açlık ve ölüm var. Nereye giderseniz şehitler var. İnsanlar günlük yemek bulamıyorlar, bazen aç yatıyorlar."

Öte yandan, yaşamını yitiren 4,5 yaşındaki Abdullah Ebu Zerka'nın cenazesinin Gülbahçesi Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildiği öğrenildi.

Vali Köşger'e ziyarette eşi Fatma Köşger, İl Sağlık Müdürü Halil Nacar ve Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Osman Çiloğlu da eşlik etti.

