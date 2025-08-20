DOLAR
40,92 -0,05%
EURO
47,7 0,01%
ALTIN
4.375,65 -0,08%
BITCOIN
4.651.042,76 -0,17%

Adana Valisi Köşger'den Gazzeli Aileye Taziye: Abdullah Ebu Zerka Hayatını Kaybetti

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, tedavi sonrası yaşamını yitiren 4,5 yaşındaki Abdullah Ebu Zerka'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu; 6 aylık Habibe'nin tedavisi sürüyor.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 13:24
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 13:36
Adana Valisi Köşger'den Gazzeli Aileye Taziye: Abdullah Ebu Zerka Hayatını Kaybetti

Adana Valisi Köşger'den Gazzeli Aileye Taziye: Abdullah Ebu Zerka Hayatını Kaybetti

Vali Köşger, hastanede aileyi ziyaret etti

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, sağlık sorunları nedeniyle tedavi için kente getirilen iki evladından birini kaybeden Gazzeli aileye taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan ancak müdahaleye rağmen kurtarılamayan 4,5 yaşındaki Abdullah Ebu Zerka'nın vefatı üzerine aileye başsağlığı dilendi. Ailenin diğer çocuğu, 6 aylık Habibe Ebu Zerka'nın tedavisi ise sürüyor.

Vali Köşger, baba Hamed ve anne Besme Zerka ile görüştü ve 6 aylık Habibe'nin durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. İl Müftüsü Mehmet Taşcı da hayatını kaybeden çocuk için dua etti.

Vali Köşger'in açıklaması

Vali Köşger, ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze'den gelen üçüncü aileyi hastanede ziyaret ettiklerini söyledi. Yetersiz beslenme nedeniyle sağlık sorunları yaşayan ve tedaviye alınan çocuklardan birinin tüm müdahalelere rağmen dün yaşamını yitirdiğini belirten Köşger, şöyle konuştu:

"Devlet ve ülke olarak oradaki acıların, ıstırapların, bir an önce son bulmasını istiyoruz. Bu savaşın, soykırımın en büyük mağdurları maalesef masum çocuklar. Burada da yine bir örneğini görmüş olduk. Yetersiz beslenme sebebiyle dün Gazze'den Adana'ya tahliye eden bir ailemizin bir yavrusunu kaybettik. Şimdi yetersiz beslenme, raşitizm ve diğer hastalıklara maruz kalan yavrumuzun şifaya kavuşması için tüm doktorlarımız, bütün devletimizin imkanlarını seferber etmiş durumdayız. İnşallah bu çocuğumuzu sağ salim kurtaracağız."

Köşger, Gazze'de çocukların yetersiz beslenme sebebiyle hastalıklarla boğuştuğunu vurguladı ve Gazzelilere desteğin süreceğini belirterek, "Devletin bütün birimleri burada. Onların her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ama bizim ülke, millet olarak en büyük temennimiz Gazze'de barışın tesis edilmesi, Gazzeli kardeşlerimizin kendi vatanlarında, topraklarında barış, esenlik içinde yaşamaları. Bir an önce orada sulh ve sükunun tesis edilmesini bekliyoruz." dedi.

Ailenin teşekkürleri ve Gazze'deki durum

Baba Hamed Zerka, Vali Köşger'e ziyareti ve destekleri dolayısıyla teşekkür etti. Bir evladını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Zerka, şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Dışişleri Bakanlığı ve diğer tüm kurumlar hasta olan çocuğum için yaptığımız çağrıdan sonra bize icabet ettiler. Dışişleri Bakanlığındaki tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Hem Abdullah hem de küçük kız kardeşi Habibe'nin acil tedaviye ihtiyacı vardı. Bizim yardım talebimizden sonra Türk yetkililer bizimle iletişime geçti. Oradan buraya kadar gelen sürede bizi hiç yalnız bırakmadılar. Türk halkına ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz."

Zerka, Gazze'deki yaşam koşullarını da şöyle anlattı: "Orada temiz içecek su bile yok. Bombalar yağıyor. Açlık ve ölüm var. Nereye giderseniz şehitler var. İnsanlar günlük yemek bulamıyorlar, bazen aç yatıyorlar."

Öte yandan, yaşamını yitiren 4,5 yaşındaki Abdullah Ebu Zerka'nın cenazesinin Gülbahçesi Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildiği öğrenildi.

Vali Köşger'e ziyarette eşi Fatma Köşger, İl Sağlık Müdürü Halil Nacar ve Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Osman Çiloğlu da eşlik etti.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına...

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan ancak müdahaleye rağmen kurtarılamayan 4,5 yaşındaki çocukları Abdullah Ebu Zerka'yı kaybeden, tedavisi süren diğer çocukları 6 aylık Habibe Ebu Zerka'nın ailesi baba Hamed ve anne Besme Zerka'yı ziyaret etti.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına...

İLGİLİ HABERLER

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım
2
Akbank PoChallenge 2025: Yapay Zeka Projelerine 40.000 Dolar Ödül
3
Yaşar Güler: 'Terörsüz Türkiye' Hedefi Şırnak'ta Somut Ufka Döndü
4
İsrail Gazze'de 7 Ekim'den Bu Yana 673 Filistinli Sporcuyu Öldürdü
5
Samsun Terme'de Otomobil Römorka Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı
6
Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı
7
Kırıkkale'de Gazze İçin İmza Kampanyası: İsrail Saldırılarına Tepki

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek