Adana Valisi Köşger, Gazze'den Gelen Filistinli Hastaları Ziyaret Etti

Adana Valisi Köşger, Filistinli Hastaları Unutmadı

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, sağlık ihtiyaçları dolayısıyla Gazze'den getirilen ve kentte tedavi altına alınan Filistinli hastaları ziyaret etti.

Geçmiş Olsun Dilekleri ve Destek İfadeleri

Valilikten yapılan açıklamada, Köşger'in Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altındaki hastaları ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamı ve geçmiş olsun dileklerini ilettiği belirtildi.

Köşger'in, hastaların genel sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi aldığı ve Türkiye'nin her zaman mazlumların yanında olduğu ifadesine yer verildi. Açıklamada, hastaların en iyi şartlarda tedavi edilmesi için tüm imkanların seferber edildiği ve tıbbi ile insani destek süreçlerinin hassasiyetle sürdürüldüğü vurgulandı.

Vali Köşger’in Açıklamaları

Vali Yavuz Selim Köşger, ziyaret sırasında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu topraklar, tarih boyunca zorda kalana kucak açmış, hiçbir zaman sırtını dönmemiştir. Zorda olana yardım elini uzatmak, insan olmanın asıl gereğidir. Bizler insani değerleri en derinlemesine yaşayan bir millet olarak Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı zulme sessiz kalmadık, kalmayacağız. Bugün kardeşlerimizin sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasının ötesinde burada kendilerini güvende hissetmeleri, yalnız olmadıklarını bilmeleri en büyük gayemizdir. Bu zorlu süreçte tüm imkanlarımızla onların yanında olmaya devam edeceğiz."

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger (ortada), sağlık ihtiyaçları dolayısıyla Gazze'den getirilen ve kentte tedavi altına alınan Filistinli hastalara ziyarette bulundu.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger (ortada), sağlık ihtiyaçları dolayısıyla Gazze'den getirilen ve kentte tedavi altına alınan Filistinli hastalara ziyarette bulundu.