Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Eylül ortasında Adana'da halk ekmeğe %33.3 zam, Antalya'da toplu taşıma, servis ve kreş ücretlerinde kapsamlı artışlar yapıldı.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 13:10
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 13:10
Eylül ayının ortasında Adana ve Antalya'dan gelen zam kararları, birçok ailenin bütçesini zorladı. Belediye meclislerinde alınan fiyat güncellemeleri, hem günlük yaşamı hem de eğitime erişimi etkileyen artışlar içeriyor.

Adana'da Halk Ekmek Fiyatları Yeniden Belirlendi

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan kararla kentteki halk ekmek büfelerindeki ürünlerin fiyatları güncellendi. Daha önce 7.5 TL olan 200 gramlık somun ekmek fiyatı, yüzde 33.3'lük artışla 10 TL olarak belirlendi. Ayrıca 210 gram kepekli ve tam buğday ekmeği yeni satış fiyatı 12.5 TL oldu.

Meclis oturumunda tansiyon yükseldi. İlk taslakta 200 gramlık somun ekmek için 11 TL öngörülürken, komisyonda görüşmeler sonucu bu rakam 10 TL'ye çekildi. Oylama sırasında Cumhur İttifakı'na mensup üyeler artışı fahiş bularak ekmeğin 8.5 TL ya da 9 TL olmasını teklif etti; ancak bu öneri CHP'li üyelerin oy çokluğuyla reddedildi ve zamlı tarife yürürlüğe girdi.

Antalya'da Ulaşımdan Eğitime Yaygın Zamlar

Turizm kenti Antalya'da ise Büyükşehir Belediyesi, ulaşım ve eğitim hizmetlerinde kapsamlı fiyat artışlarına gitti. Kararlar kapsamında şehir içi toplu taşıma, okul servisleri, kreş ve yurt ücretleri yeniden belirlendi.

Yeni tarifeyle şehir içi toplu taşımada tam bilet ücreti 35 TL'ye yükseltildi. Öğrenci bileti 15 TL olarak güncellenirken, kredi kartı ile binişlerde uygulanacak ücret 41 TL olarak duyuruldu.

Okulların açılmasına kısa bir süre kala servis ücretlerindeki artış velileri endişelendiriyor. Yeni tarife göre devlet okullarında en kısa mesafe (0-3 km) servis ücreti 2 bin 700 TL olarak belirlendi; özel okullarda ise fiyatlar 3 bin 800 TL'den başlayıp mesafeye göre artıyor.

Belediyeye bağlı kreş hizmetlerinde de kayda değer zamlar yapıldı. Merkez ilçelerde kreş ücreti aylık 10 bin TL'ye çıkarılırken, yurt ücretleri de alınan kararlarla yükseltildi.

Her iki kentte alınan zam kararları, meclisteki siyasi tartışmaları ve kamuoyundaki tepkileri beraberinde getirdi.

