Adana ve Çevresinde İsmail Heniyye İçin Protesto Yürüyüşleri

İsmail Heniyye ve Gazze'ye Destek Yürüyüşleri

Adana, Hatay, Mersin ve Osmaniye'de çeşitli sivil toplum kuruluşları, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikaste uğramasını ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi.

Adana'da Yürüyüş

Adana'nın Seyhan ilçesinde, Adana Sivil İnisiyatif Meclisi (ASİM) öncülüğünde 5 Ocak Meydanı'nda toplanan kalabalık, Filistin bayrakları ile İnönü Parkı'na kadar yürüyerek sloganlar attı. ASİM Genel Başkanı Mahmut Erarslan, burada yaptığı konuşmada, İsmail Heniyye’nin cesaretine vurgu yaparak, "İsrail bizim için bir devlet değil, bir terör örgütüdür" ifadelerini kullandı.

Mersin’de Filistin’e Destek

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, Mersin Filistin Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen bir başka protesto yürüyüşünde ise Mersin İdman Yurdu Meydanı'nda toplanan grup, Türk ve Filistin bayraklarıyla Özgecan Aslan Barış Meydanı'na yürüdü. Memur-Sen İl Başkanı Ertuğrul Yıldız, burada yaptığı açıklamada, "Gazze'deki soykırım durdurulmalı" dedi.

Hatay'da Taksim Günü

Hatay'da, Antakya TOKİ Resulullah Camisi önünde toplanan vatandaşlar, İsrail'in Gazze üzerindeki saldırılarını kınamak için bir araya geldi. Memur-Sen Hatay İl Temsilcisi İsmail Bayrakdar, "İsrail'in Gazze'de korkunç bir soykırım gerçekleştirdiğine dikkat çekerek, dünya insanlığını harekete geçmeye çağırdı.

Osmaniye’de Yürüyüş ve Dua

Osmaniye'de de, Osmaniye Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından düzenlenen yürüyüşte, katılımcılar Filistin bayrakları ile Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Memur-Sen Osmaniye Şube Başkanı Mahmut Kahraman, burada yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze’deki insanlık dışı uygulamalarını kınadı.

Tüm bu organizasyonlar, hem İsmail Heniyye'ye destek vermek hem de Gazze'deki durumu eleştirmek amacıyla gerçekleştirildi ve dua ile sona erdi.