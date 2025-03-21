Adana ve Mersin'de Dünya Ormancılık Günü'nde Fidan Dikim Etkinlikleri Gerçekleşti

Adana ve Mersin'de Fidan Dikim Etkinlikleri

Adana ve Mersin, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Ormancılık Haftası dolayısıyla anlamlı etkinliklere ev sahipliği yaptı. Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) yerleşkesinde düzenlenen etkinlikte, öğrenciler ve kent protokolü bir araya gelerek 4 bin fidanı toprakla buluşturdu.

Adana'daki Törende Ki Duygular

Vali Yavuz Selim Köşger, törende yaptığı konuşmada, dikilen fidanlarla kampüsün daha da güzelleşeceğini ifade etti. Ayrıca, iklim değişikliği ile mücadele ve orman varlığını artırmanın önemini vurguladı. Köşger, "Ülkemizi yeşillendirerek, bu iklim değişikliğine dur demeye çalışıyoruz," dedi.

Adana Orman Bölge Müdürü Tahsin Etli, yapılan faaliyetlerin orman varlığını artırmaya devam ettiğini belirtti. ATÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen de, geleceğe yeşil bir miras bırakmayı amaçlayan etkinliğin üniversitelerinde düzenlenmesinden ötürü mutluluk duyduklarını ifade etti.

Mersin'de Ormanları Korumak Üzerine Vurgular

Mersin'in Mezitli ilçesinde gerçekleşen etkinlikte de protokol üyeleri ve öğrenciler birlikte fidan dikti. Mersin Valisi Atilla Toros, 835 bin hektar alana sahip Mersin ormanlarının korunması gerektiğini vurguladı. Etkinlikte, fidan dikmenin yaşamı zenginleştirdiğine inanan bir medeniyetin temsilcileri olduklarını dile getirdi:

"Bugün dikilen fidanların yarının ormanları olacağına inanıyoruz. Her bir fidan, vatan toprağımızı daha yeşil kılma katkısı sunuyor."

Doğanın Önemi Üzerine Vurgular

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, doğanın korunmasının önemine değinerek vatandaşlara ormanlara sahip çıkmaları çağrısında bulundu. Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş ise, ormanları artırmak ve geliştirmek için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti.

"Yeşil vatan için ne kadar çok fidan dikersek, geleceğe daha yaşanılabilir bir ülke ve dünya bırakmış oluruz," dedi. Ataş, bu yıl ormanlık alanların ağaçlandırılması için ceviz, badem, alıç, ahlat, fıstık çamı, keçiboynuzu, sumak ve zeytin fidanları dikileceğini açıkladı.

Adana'da 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi. Programa, Vali Yavuz Selim Köşger (sol 7) de katıldı.

Adana'da 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi. Programa, Vali Yavuz Selim Köşger (sol 7) de katıldı.