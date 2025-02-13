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Adana ve Mersin Yüksek Kesimlerinde Karla Kaplı Yollar Açılıyor

Adana ve Mersin'de etkili kar yağışı sonucunda kapanan yollar, süratle açılmak için temizlik çalışmalarıyla yeniden ulaşıma kazandırılıyor.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 11:01
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 11:01
Adana ve Mersin Yüksek Kesimlerinde Karla Kaplı Yollar Açılıyor

Yüksek Kesimlerde Kar Etkisi Devam Ediyor

Adana ve Mersin'in yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yollar için temizlik çalışmaları hızla sürdürülüyor. Adana'nın Pozantı ilçesinde gece saatlerinde etkisini artıran kar, ulaşımı olumsuz etkiledi. Yağış sonucu Kamışlı, Hamidiye, Aşçıbekirli, Dağdibi ve Karakışlakçı mahalleleri ile Akçatekir ve Bürücek yaylalarında kar kalınlığının 20 santimetreyi aştığı bildirildi.

Pozantı Belediyesi’nin Çalışmaları

Pozantı Belediyesi ekipleri, karla kaplanan yolları açmak için iş makineleriyle hızlı bir şekilde küreme çalışmaları yürütüyor.

Mersin'de Durum Nedir?

Mersin'in Çamlıyayla ve Gülnar ilçelerinde de kar yağışı etkisini sürdürerek birçok yolu kapattı. Çamlıyayla'nın Sebil, Fakılar, Sığıryaylası ve Ergene mevkilerindeki yollar beyaz örtüyle kaplanmış durumda. Gülnar'daki Köseçobanlı ve Bolyaran mahallelerindeki bazı yollar da kapalı.

Büyükşehir Belediyesi'nin Müdahalesi

Bununla birlikte, Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bu bölgelerde iş makineleriyle temizlik çalışmaları gerçekleştirerek kapanan yolları açmak için yoğun çaba harcıyor.

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