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Adana ve Osmaniye'de 'Fermuar Sistemiyle Yaşama Yol Ver' Kampanyası Tanıtıldı

Adana ve Osmaniye'de başlatılan kampanya, acil sağlık hizmetleri konusunda toplumu bilinçlendirmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 04.12.2024 14:52
Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 15:11
Adana ve Osmaniye'de 'Fermuar Sistemiyle Yaşama Yol Ver' Kampanyası Tanıtıldı

Adana ve Osmaniye'de Acil Sağlık Hizmetleri Haftası Kapsamında Kampanya

Adana ve Osmaniye'de, Acil Sağlık Hizmetleri Haftası etkinlikleri çerçevesinde 'Fermuar Sistemiyle Yaşama Yol Ver' sloganıyla yeni bir kampanya tanıtıldı. Adana İl Sağlık Müdürü Halil Nacar'ın öncülüğünde, bu kampanya ile toplumda acil sağlık hizmetleri hakkında farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

Nacar, düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, “Acil yardım, çoklu hasta taşıma, kar paletli, yenidoğan ve helikopter ambulanslarımızla topluma hizmet ediyoruz.” diyerek, Adana'da günde ortalama 700 kişinin acil yardım ekipleri tarafından adrese dayalı olarak alındığını ve en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırıldığını belirtti. Nacar, “Bu 700 kişinin hayatına mutlak bir dokunuş sergiliyoruz.” ifadesini kullandı.

Kampanyanın önemine değinen Nacar, ambulansların trafikte karşılaştıkları sorunlar nedeniyle vakalara ulaşmada zorluk çektiğini vurguladı. “Fermuar sistemini, toplumumuzdaki vatandaşlarımız ve trafikte olan insanların eğitimiyle yasallaştırmak istiyoruz.” dedi.

Osmaniye'de Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Osmaniye'de de benzer bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Vali Erdinç Yılmaz ve Osmaniye İl Sağlık Müdür vekili Ender Erikan'ın katıldığı etkinlikte, Vali Yılmaz, “Hayat kurtarmada zamanın çok önemli olduğunu” vurgulayarak, halkın acil durumlarda ambulanslara yol vermesinin gerekliliğini dile getirdi.

Erikan, şehir genelinde toplam 47 ambulansla hizmet verdiklerini belirterek “Kentsel vakalarımızın yüzde 98'ine ilk 10 dakika içinde ulaşabilmekteyiz.” ifadesinde bulundu. Erikan, ayrıca yılbaşından bu yana 45 bin 90 vakaya ulaştıklarını ve ambulansların 2020 yılından bu yana 7 milyon 919 bin kilometre yol yaptığını belirtti.

“Ambulanslarımızın daha hızlı ve verimli ilerleyebilmesi için 'Fermuar Sistemiyle Hayata Yol Ver' sloganıyla bir iletişim kampanyası başlatıldı.” diyen Erikan, etkinliklerin 2025 mayıs ayının ilk haftasına kadar devam edeceğini açıkladı.

Osmaniye'de, Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında "Fermuar Sistemiyle Hayata Yol Ver"...

Osmaniye'de, Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında "Fermuar Sistemiyle Hayata Yol Ver" kampanyasıyla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi. İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen etkinliğe Vali Erdinç Yılmaz, Osmaniye İl Sağlık Müdür vekili Ender Erikan ile sağlık ve emniyet personeli katıldı.

Osmaniye'de, Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında "Fermuar Sistemiyle Hayata Yol Ver"...

Osmaniye'de, Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında "Fermuar Sistemiyle Hayata Yol Ver" kampanyasıyla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi. İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen etkinliğe Vali Erdinç Yılmaz, Osmaniye İl Sağlık Müdür vekili Ender Erikan ile sağlık ve emniyet personeli katıldı.

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