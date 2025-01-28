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Adana'ya Yeni Aşı Deposu ve Aile Sağlığı Merkezleri Yapılacak

Dünya Bankası tarafından finanse edilen yeni sağlık tesisleri Adana'nın sağlık altyapısını güçlendirecek.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 16:03
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 16:03
Adana'ya Yeni Aşı Deposu ve Aile Sağlığı Merkezleri Yapılacak

Adana'da Yeni Sağlık Projeleri Hayata Geçiyor

Adana'da, Dünya Bankası tarafından yaptırılacak olan bölgesel aşı deposu ile 5 aile sağlığı merkezinin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Yavuz Selim Köşger'in Açıklamaları

Toplantıda konuşan Vali Yavuz Selim Köşger, "Türkiye Deprem Sonrası İyileştirme ve Yeniden İmar Projesi" kapsamında yapılacak tesislerin kente fayda sağlamasını diledi.

Köşger, projelerin Adana'nın sağlık altyapısını güçlendireceğini vurgulayarak, "Sağlık hizmetlerine erişimi güçlendirmek, hepimizin ortak sorumluluğudur. Dünya Bankası'nın finansman desteğiyle, yerel yönetimlerimizle eş güdüm içerisinde bu projeleri bir an evvel tamamlayacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanları ve Sağlık Müdürü Toplantıda Bir Araya Geldi

Tanıtım toplantısında, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, Yüreğir Belediyesi Başkan Vekili Güney Çabuk ve İl Sağlık Müdür Vekili Ali Tanju Altunsu da hazır bulundu. Projeye ilişkin yapılması gereken hususlar masaya yatırıldı.

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