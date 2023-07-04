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Adana Yumurtalık İlçesinde Sahte İçki Operasyonu

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Adana Yumurtalık İlçesinde Sahte İçki Operasyonu
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yumurtalık ilçesindeki 3 şahsın adreslerinde yaptıkları aramada bin 50 litre sahte içki ele geçirdi. 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri Harekete Geçti

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yumurtalık ilçesinde ikamet eden 3 şahsı belirleyerek adli makamlardan arama sonucuna vardı. Alınan karara istinaden şahısların adreslerinde arama yapıldı.

Bin 50 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

Aramada bin 50 litre sahte içki elde edildi. Bu sahte içkilerin piyasaya sürülmek üzere olduğu düşünülüyor.

Adli İşlem Başlatıldı

3 şüpheliyle ilgili adli işlem başlatıldı. Şüpheliler, sahte içki üretimi ve dağıtımı suçlamalarıyla karşı karşıya kalacaklar.

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