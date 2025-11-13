Adanalı Çocukların 'Kardeşlik Sandığı' Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Takdim Edildi

AK Parti Adana'nın 'Bir Kalem, Bir Dua' projesiyle hazırlanan Kardeşlik Sandığı, çocukların mektupları, şiirleri ve çizimleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 13:17
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 13:17
AK Parti Adana İl Başkanlığı tarafından yürütülen 'Bir Kalem, Bir Dua; Filistin’e Umut Ola' projesi kapsamında Adanalı çocukların Filistinli kardeşlerine gönderdiği mektuplar, şiirler ve resimlerden oluşan Kardeşlik Sandığı, AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı ve Sosyal Politikalar Başkanı Filiz Kepme tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim edildi.

Sandığın içinde yer alan çalışmalarda şehit ve gazi çocukları, özel ihtiyaçlı çocuklar ile AK Parti teşkilat mensuplarının çocukları imza taşıyor.

Tamer Dağlı yaptığı açıklamada: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Filistin ve tüm mazlum coğrafyalar konusundaki sarsılmaz hassasiyetini her daim örnek alıyoruz. Bu anlamlı proje, çocuklarımızın da aynı bilinç ve duyarlılıkla büyüdüğünün en güzel göstergesidir. Kardeşlik Sandığı’nı Sayın Cumhurbaşkanımıza takdim ederken hem çocuklarımızın dualarını hem de Adana teşkilatımızın yüreğini kendisine arz ettik" dedi.

Filiz Kepme ise, projenin manevi değerine vurgu yaparak: "Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı acılara sessiz kalmayan, kalemini dua için kullanan çocuklarımız arasında şehit ve gazi evlatları, özel ihtiyaçlı çocuklarımız ve teşkilat mensuplarımızın çocukları da yer aldı. Her biri yüreğiyle bu çalışmaya dokundu, ortaya muazzam bir birlik tablosu çıktı" diye konuştu.

