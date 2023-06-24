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Adana'nın Saimbeyli İlçesinde 3,8 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

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Adana'nın Saimbeyli İlçesinde 3,8 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin hafif hissedildiği bildirildi.

Depremin Detayları

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) dahil edilen bilgiye göre, saat 14.20'de Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Yerin 6 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin, hafif hissedildiği bildirildi.

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