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Adanaspor'dan Transfer Bombası: Abdoul Tapsoba Kadroda!

Adanaspor, Abdoul Tapsoba ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Transfer, kulüp başkanı Asil Bostancı'nın katılımıyla gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 23:47
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 23:47
Adanaspor'dan Transfer Bombası: Abdoul Tapsoba Kadroda!

Adanaspor, Yeni Bir İsimle Güçleniyor

Trendyol 1. Lig'in dikkat çeken takımlarından Adanaspor, Burkina Faso Milli Takımı'nın başarılı oyuncusu Abdoul Tapsoba'yı kadrosuna kattı.

Anlaşma Detayları

Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Tapsoba ve Adanaspor, 2 yıllık bir sözleşme imzaladı. Bu önemli transfer, İstanbul'da gerçekleştirilen bir buluşmayla hayata geçti.

Yetkililerin Görüşmeleri

Son olarak Belçika süper lig takımlarından Standard Liege'de forma giyen Tapsoba, kulüp başkanı Asil Bostancı ile bir araya gelerek sözleşmeyi imzaladı. Bu transferle Adanaspor, hedeflerine ulaşmada önemli bir adım daha atmış oldu.

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