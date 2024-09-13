Adanaspor, Yasin Arda Midiliç İle Anlaştı

Adanaspor yeni transferiyle güçlendi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, genç savunma oyuncusu Yasin Arda Midiliç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kulübün yaptığı açıklamaya göre, Gençlerbirliği altyapısından yetişen Midiliç, İstanbul'da kulüp başkanı Asil Bostancı ile bir araya geldi.

Sözleşme İmzalandı

Yasin Arda Midiliç, burada yapılan görüşmelerin ardından kendisini turuncu-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeyi imzaladı. Transfer, Adanaspor'un kadro derinliğini artırmak adına gerçekleştirildi.