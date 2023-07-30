Adana'yı birbirine katan çarşaflı hırsızların pes dedirten yöntemi

Adana'da çarşaflı 4 kadın 200 gram altın çaldı. Ahmet S.'nin kuyumcusuna gidip yüzük alacaklarını söyleyen kadınlar Ahmet S.'nin gösterdiği yüzüklere bakarken zanlılardan biri tezgahın arkasına geçerek 200 gram tutarındaki hurda altını kimseye çaktırmadan aldı.

Durumdan şüphelenen iş yeri sahibi, kuyumcudan çıkan kadınları durdurarak yüzükleri saydı. Şüpheliler, yüzük eksik olmadığı için kuyumcudan ayrıldı. Ahmet S., bir süre sonra güvenlik kameralarından hurda altınların çalındığını fark ederek polisi aradı.

YÜZLERİNİ AÇTIKLARI O ANLAR KAMERALARA KAYDEDİLDİ





Hırsızlık ve Yankesicilik Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıları yakalamak için yola çıktı. İş yeri kamera kayıtlarından şüphelinin kimliği belirlenemedi. Kaçış yolu üzerindeki 200 kadar güvenlik kamerasını incelemeye alan polis, zanlıların Meydan Mahalesi'ne dönerek çalıntı altınları kıyafetlerinin içine sakladıklarını tespit etti.

Adlarının Döndü P. (34), Derya P. (41) ve Filiz K. (22) olan zanlıların yanında henüz 16 yaşında olan S.P.'nin olduğu ortaya çıkarıldı. Ekip, bu tespitlere dayanarak Kırıkkalae'de tespitleri yapılan adreslere eş zamanlı bir baskın düzenledi. Operasyonda Döndü P. ile kuzaeni olduğu anlaşılan Derya P., yakalanarak gözaltına alınırken Filiz K. ve S.P.'nin arandığı öğrenildi. Adreste yapılan aramada çalınan para bulunamadı.

Zanlılardan Döndü P. vee Derya P., Kırıkkale Adliyesi’ne sevk edildi ve Görsel-İşitsel Bilişim Sistemi (SEGBİS) kullanılarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer iki zanlının yakalanması için başlatılan yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.