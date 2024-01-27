ADB'de göçmen tartışması hızla büyüyor

ABD Başkanlık seçimine sayılı günler kala, ülkenin güney sınırıyla ilgili tartışmalar kızıştı. Sınır güvenliği ve yasa dışı göçmen sorunu, Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasında ciddi bir anlaşmazlık konusu olurken, Yüksek Mahkemenin son kararı da durumu daha da alevlendirdi.

Mahkemenin, Teksas eyaletinin Meksika sınırına çektiği dikenli tellerin kaldırılmasını istemesine rağmen, Vali Abbott bu karara direndi ve eyaletin ulusal muhafızlarının telleri kesmeyeceğini, hatta "sınırı savunmak" için yeni teller ekleyeceğini ilan etti.

Abbott, Biden yönetiminin sınır güvenliği konusunda yetersiz kaldığını ve düzensiz göçmen akınına karşı önlem almadığını iddia etti. Teksas'ın bir "istila" altında olduğunu söyleyen Abbott, "Eyaletimizin sınırlarını her türlü tehlikeye karşı savunmak anayasal sorumluluğumuz ve bunu yapacağız." dedi ve diğer Cumhuriyetçi eyaletlerden destek istedi.

TEKSAS İÇİN 25 EYALETTEN DESTEK

Abbott'ın çağrısı üzerine 25 eyaletin Cumhuriyetçi valileri, güney sınırıyla ilgili ortak bir bildiri yayımlayarak Teksas'ın yanında olduklarını duyurdu. Bu doğrultuda Oklahoma eyaleti başta olmak üzere pek çok Cumhuriyetçi eyalet, Teksas'a destek için ulusal muhafızlarını sınıra göndereceklerini açıkladı.

Teksas'a destek veren bir diğer isim de Cumhuriyetçilerin başkanlık yarışındaki en güçlü aday olan eski ABD Başkanı Donald Trump oldu. Trump, eyaletlere seslenerek ulusal muhafızlarını Teksas'a yollamalarını ve ABD'nin güney sınırını yasa dışı göçmenlere karşı savunmalarını istedi.

YÜKSEK MAHKEME KARARI GEÇERLİ OLACAK MI?

Amerikan medyası, Biden yönetiminin Teksas eyaletine Yüksek Mahkeme'nin kararına uyması için 24 saatlik bir ultimatom verdiğini duyurdu. Biden yönetimi, Yüksek Mahkeme'nin ülkenin en yüksek yargı organı olduğunu ve kararının yerine getirilmesi gerektiğini, aksi takdirde hukuki krizlerin yaşanabileceğini belirtti.

Biden yönetiminin bu tutumuna tepki gösteren Abbott ise son sözlerinde, Biden'ın vatandaşları yalnız bıraktığını ve sınır güvenliğini sağlamadığını iddia etti. Abbott, bu nedenle kendilerinin bu sorumluluğu üstleneceklerini söyledi.

Yüksek Mahkeme'nin verdiği kararın nasıl hayata geçirileceği konusunda uzmanlar arasında fikir ayrılığı var. Bazıları Biden'ın "Teksas ulusal muhafızlarını federalleştirebileceği" savunuyor. Böylece Biden, ulusal acil durum ilan ederek Teksas'taki ulusal muhafızları kendine bağlayabilir ve mahkeme kararını bu şekilde uygulayabilir. Ancak Biden'ın bu seçeneği siyasi nedenlerden dolayı kullanması zor görünüyor. Amerikan basınında da bu konudaki yorumlar dikkat çekiyor.

ABD Yüksek Mahkemesi'nin Meksika sınırındaki Rio Grande Nehri boyunca uzanan dikenli tellerin sökülmesi yönündeki kararı Teksas Valisi Abbot ile Biden arasındaki gerginliği artırmıştı.

Salı günü Teksas Ulusal Muhafızları, mahkeme kararını göz ardı ederek ABD sınır devriyesine engel olmuş, dikenli tellerin montajına devam etmişti.