DOLAR
35,18 -0,27%
EURO
36,62 -0,1%
ALTIN
2.966,7 -0,28%
BITCOIN
3.464.368,76 -1,2%

Adelaide'deki Yangın Nedeniyle Tahliye Uyarısı Yapıldı

Avustralya'nın Adelaide kentinde çıkan yangın nedeniyle Smithfield bölgesinde tahliye uyarısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 16:55
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 16:55
Adelaide'deki Yangın Nedeniyle Tahliye Uyarısı Yapıldı

Adelaide'de Yangın Alarmı!

Avustralya'nın Adelaide kentinin kuzeyindeki Smithfield bölgesinde meydana gelen yangın, acil tahliye uyarılarına neden oldu. ABC News'un aktardığına göre, yangın yerel saatle 13.00 sularında başladı ve mevcut hava koşulları nedeniyle hızla yayıldı.

Yangının Sebebi Henüz Belirlenemedi

Yangının çıkış sebebi hakkında henüz bir bilgiye ulaşılamadı. Ancak, Metropolitan İtfaiye Teşkilatı Kuzey Operasyonları Komutanı Stuart Dawes, yangının büyük bir şiddetle ilerlediğini belirtti. Rüzgarın etkisiyle yangının sadece bir saat içinde 10 hektardan fazla alanı etkisi altına aldığını vurguladı.

Dawes, "Çevrede yaşayan vatandaşları yaklaşık bir saat içerisinde tahliye edebildik, bu da bize bölgeye girip yangını yavaşlatma ve söndürme fırsatı verdi," ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Önemli Görüşme: Yılmaz ve Tatar'dan Kıbrıs Meselesine Vurgu
2
Burdur'da Özlem Şımarık'ın Cinayeti: 9 Sanığın Yargılanmasına Başlandı
3
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'ı Ziyaret Etti
4
CHP Genel Başkanı Özel'den Asgari Ücret Açıklaması: 30 Bin Lira Altında Yokuz
5
İletişim ve Diplomasi Dergisi'nin 13. Sayısı Yayınlandı
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile Görüştü

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek