Adelaide'deki Yangın Nedeniyle Tahliye Uyarısı Yapıldı

Adelaide'de Yangın Alarmı!

Avustralya'nın Adelaide kentinin kuzeyindeki Smithfield bölgesinde meydana gelen yangın, acil tahliye uyarılarına neden oldu. ABC News'un aktardığına göre, yangın yerel saatle 13.00 sularında başladı ve mevcut hava koşulları nedeniyle hızla yayıldı.

Yangının Sebebi Henüz Belirlenemedi

Yangının çıkış sebebi hakkında henüz bir bilgiye ulaşılamadı. Ancak, Metropolitan İtfaiye Teşkilatı Kuzey Operasyonları Komutanı Stuart Dawes, yangının büyük bir şiddetle ilerlediğini belirtti. Rüzgarın etkisiyle yangının sadece bir saat içinde 10 hektardan fazla alanı etkisi altına aldığını vurguladı.

Dawes, "Çevrede yaşayan vatandaşları yaklaşık bir saat içerisinde tahliye edebildik, bu da bize bölgeye girip yangını yavaşlatma ve söndürme fırsatı verdi," ifadelerini kullandı.