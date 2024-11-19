Adem Yıldırım'dan CHP'li Belediyelere SGK Borcu Uyarısı

AK Parti'li Yıldırım, Belediye Borçlarına Dikkat Çekti

AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyelerine, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) olan borçlarını ödeme konusunda çağrıda bulundu.

Meclis'teki Basın Toplantısı

Yıldırım, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bazı CHP'li milletvekillerinin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamaları nedeniyle suç duyurusunda bulunmalarını değerlendirerek, Tekin'in laisiklik anlayışına yönelik eleştirilerde bulundu.

Tekin'in açıklamalarında laiklik konusunu gündeme getirmediğini belirten Yıldırım, "Olayı çarpıtıyorlar. Bu anlayış, camileri kapatmak ve başörtülü bireyleri eğitimden dışlamak üzerine kurulu. AK Parti hükümetlerine gelene kadar din ve inanca düşman bir laiklik uygulaması söz konusuydu," dedi.

SGK Borçları Rakamlarla Açıklandı

Yıldırım, büyükşehir belediyelerinin toplam SGK borcunun 150 milyar lirayı aştığını ifade etti. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2019'daki SGK borcunun 200 milyon lira iken, şu an 8,3 milyar lira olduğunu belirtti. İzmir'in borcu 2019'da 6 milyon lira, 2024 hedefinde ise 9,6 milyar lira. İstanbul'un 2019'da 70 milyon lira, şimdi 6 milyar lira borcu bulunduğunu aktardı.

Yıldırım, belediyelerin sanatçılara ödeme yapma kararını eleştirerek, "SGK'nın tek kaynağı primdir. Hastalarımızın tedavi masraflarını karşılayabilmesi için bu primleri zamanında ödemek zorundayız. Bir yandan konsere para verip, diğer yandan sağlık hizmetlerinden feragat edemeyiz," şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.