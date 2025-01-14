Adil-i Mutlak: Hat Sanatında Yenilikçi Bir Sergi

27 Ocak'a kadar sürecek olan Adil-i Mutlak Sergisi, hat sanatına modern bir dokunuş getiriyor.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 12:45
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 12:45
Adil-i Mutlak: Hat Sanatında Yenilikçi Bir Sergi

Adil-i Mutlak Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

Albayrak 2025 Hat Eserleri Sergisi "Adil-i Mutlak", hat sanatına yeni bir kompozisyon kazandırmayı hedefleyerek, sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. 13 hat eseri ve tezhip sanatından örneklerin yer aldığı sergi, 27 Ocak'a kadar Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde bulunan Tophane-i Amire Kültür Sanat Merkezi'nde ziyaret edilebilir.

Küratör Yasemin Karaca'dan Açıklamalar

Serginin küratörü Yasemin Karaca, serginin beklediklerinden daha fazla ilgi gördüğünü belirtti. Karaca, "Normalde sergide kapak eseriyle birlikte 12 hat eseri olur. Bu yıl ona 12 tezhip eseri ekledik ve iki dijital eser ile zenginleştirdik," şeklinde konuştu.

Yenilikçi Tasarımlar ve Etkileşim

Karaca, bu yılki sergide, Savaş Çevik'in "muttasıl makili" tarzında oluşturduğu yeni eserleri ile birlikte farklı bir yaklaşım sergilendiğini ifade etti. Serginin atmosfere bağlı olarak ilgi çektiğini vurgulayan Karaca, tavanı süsleyen eserlerin güçlü kelimelerle zenginleştirildiğini kaydetti.

Savaş Çevik'in Yenilikçi Eserleri

Savaş Çevik, sergi çerçevesinde "Allahuekber", "Kelime-i Tevhit" ve "Muhammed" gibi eserleri ilk kez sanatseverlere sundu. Hat sanatında yeni bir kompozisyon biçimi geliştirdiğini belirten Çevik, "Picasso ve Braque'ın kübizmi ilham kaynağım oldu," dedi. Sanatseverler, üç boyutlu çalışmalara da ilgi gösteriyor.

Karaca ve Çevik, sanata olan bağlılıklarının genç nesillere de ilham olmasını umuyor. Adil-i Mutlak sergisi özellikle hat sanatına ilgi duyan herkes için önemli bir kaynak niteliği taşıyor. Sanatseverleri bu eşsiz deneyimi yaşamaları için davet ediyoruz.

Adalet temasını içeren 13 hat eserinin ve tezhip sanatından örneklerin yer aldığı Albayrak 2025...

Adalet temasını içeren 13 hat eserinin ve tezhip sanatından örneklerin yer aldığı Albayrak 2025 Hat Eserleri Sergisi "Adil-i Mutlak", 27 Ocak'a kadar sanatseverlerle buluşacak. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesindeki Tophane-i Amire Kültür Sanat ve Merkezi'nde açılan sergide, hat eserlerinin yanı sıra 12 tezhip eseri ile hattat Savaş Çevik'in "Hat, Kübizm ve Yeni Tasarımlar" başlıklı eserleri de beğeniye sunuluyor.

Adalet temasını içeren 13 hat eserinin ve tezhip sanatından örneklerin yer aldığı Albayrak 2025...

Adalet temasını içeren 13 hat eserinin ve tezhip sanatından örneklerin yer aldığı Albayrak 2025 Hat Eserleri Sergisi "Adil-i Mutlak", 27 Ocak'a kadar sanatseverlerle buluşacak. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesindeki Tophane-i Amire Kültür Sanat ve Merkezi'nde açılan sergide, hat eserlerinin yanı sıra 12 tezhip eseri ile hattat Savaş Çevik'in "Hat, Kübizm ve Yeni Tasarımlar" başlıklı eserleri de beğeniye sunuluyor.

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