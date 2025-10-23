Adil Karaismailoğlu: Vakıflar Kanunu ve Turizm Düzenlemesi Vatandaşa Hizmet İçin

OĞUZHAN SARI - TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi hakkındaki değerlendirmelerini paylaştı.

Teklifin amacı ve kapsamı

Karaismailoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelişen süreçlere ve ihtiyaçlara göre kanunların yeniden düzenlenmesinin gerektiğini belirterek, teklifin kamu yatırımlarının daha faydalı, etkin ve sürdürülebilir olmasını sağlamayı hedeflediğini söyledi. Teklifin, vatandaşa yönelik hizmetlerin daha verimli kullanılması amacıyla hazırlandığını vurguladı.

Türkiye'nin tarihi mirasının ve vakıfların büyük önem taşıdığını kaydeden Karaismailoğlu, teklifte vakıfların geliştirilmesi ve vakıflara ait eserlerin daha iyi korunarak gelecek nesillere aktarılmasına yönelik düzenlemelerin bulunduğunu ifade etti.

Deprem bölgesi acentelerine destek ve güvenlik düzenlemeleri

Turizmin ülke ekonomisine sağladığı katkının altını çizen Karaismailoğlu, sektörün daha yaygın ve verimli hale gelmesi için bazı sorunların kanunlaştığını söyledi. Teklifle ilgili öne çıkan düzenlemelerden biri şu:

"6 Şubat depremleri" ile yoğun şekilde etkilenen Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay illerindeki seyahat acentelerinin, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği aidatlarının 2025 yılı içinde ortadan kaldırılmasının planlandığını belirtti. Karaismailoğlu, bunun acentelerin yaşadığı zorlukları hafifletmeyi amaçladığını kaydetti.

Ayrıca, turizm amaçlı ticari deniz araçlarındaki kullanıcılar veya yolcularla ilgili bir kimlik belirleme zorunluluğu getirildiğini, bunun da güvenlik amaçlı bir düzenleme olduğunu söyledi.

Çanakkale ve kültürel mirasın korunması

Karaismailoğlu, kanun teklifinde alan başkanlıklarıyla ilgili yenilikler bulunduğunu belirterek, Çanakkale Alan Başkanlığı sınırlarının ve denizdeki batıklarla ilgili hususların dikkate alınarak yeniden belirlendiğini aktardı. Teklifle, Çanakkale Savaşları ile ilgili her türlü silah, teçhizat, kıyafet, aksesuar, belge ve benzeri malzemelerin Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında korunması gerekli taşınır kültür varlığı sayılacağına dikkat çekti.

Hukuki uyum ve beklentiler

Kanun teklifiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çalışmalarını kapsayan düzenlemeler yapıldığını anlatan Karaismailoğlu, bu düzenlemelerin hem vatandaşa hizmet olarak yansıması hem kültürün yeni nesillere aktarılması hem de turizm girdilerinin artırılması amacını taşıdığını söyledi. Ayrıca, teklifin Anayasa Mahkemesi kararları dikkate alınarak bazı kanunlarda yeniden düzenleme getirdiğini belirtti.

Eleştirilere yanıt: "Bir dokunurken bin düşünerek çalışıyoruz"

Yapılan düzenlemelere yönelik eleştirilere yanıt veren Karaismailoğlu, vakıfların ve kültür varlıklarının önemine vurgu yaparak, bu varlıkların daha iyi korunması için özenle çalışıldığını ifade etti. Karaismailoğlu, çalışmaların Bakanlığın iş ve işlemlerini kolaylaştırmayı, vakıfları daha iyi korumayı ve tarihi kültürün korunması için gerekli kaynakların geliştirilmesini amaçladığını belirtti.

"Bütün vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Sonuçta hepimiz devletimizin, milletimizin daha iyi kaynaklara, iyi bir geleceğe sahip olması için çalışıyoruz." sözleriyle sürece güven mesajı veren Karaismailoğlu, "bir dokunurken bin düşünerek çalışıyoruz" ifadesiyle de titiz bir yaklaşım sergilendiğini vurguladı.

