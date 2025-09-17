Adil Sani Konukoğlu TÜRKÇİMENTO Yönetim Kurulu Başkanlığına Seçildi

Oy birliğiyle göreve atandı; görev süresi Genel Kurul'a kadar

Adil Sani Konukoğlu, Türkiye Çimento Sanayicileri Birliği (TÜRKÇİMENTO) Yönetim Kurulu Başkanlığına oy birliğiyle seçildi.

TÜRKÇİMENTO'dan yapılan açıklamaya göre, Başkan Fatih Yücelik'in vefatının ardından, Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda yeni başkan belirlendi.

Konukoğlu, seçimin ardından görevini gelecek yılki Genel Kurul'a kadar yürütecek.

Konukoğlu, seçimin ardından şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün, Yönetim Kurulu olarak buruk bir toplantı gerçekleştirdik. Çimento sektörü olarak, beklenmedik bir kayıp yaşadık. Birliğimize uzun yıllar boyunca değerli katkılarda bulunan ve vizyoner liderliğiyle önemli çalışmalara imza atan merhum Fatih Yücelik'i, saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz."