Adil Sani Konukoğlu TÜRKÇİMENTO Yönetim Kurulu Başkanlığına Seçildi

TÜRKÇİMENTO Yönetim Kurulu Başkanlığına oy birliğiyle Adil Sani Konukoğlu seçildi; gelecek yılki Genel Kurul'a kadar görev yapacak.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 13:26
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 13:26
Adil Sani Konukoğlu, Türkiye Çimento Sanayicileri Birliği (TÜRKÇİMENTO) Yönetim Kurulu Başkanlığına oy birliğiyle seçildi.

TÜRKÇİMENTO'dan yapılan açıklamaya göre, Başkan Fatih Yücelik'in vefatının ardından, Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda yeni başkan belirlendi.

Konukoğlu, seçimin ardından görevini gelecek yılki Genel Kurul'a kadar yürütecek.

Konukoğlu, seçimin ardından şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün, Yönetim Kurulu olarak buruk bir toplantı gerçekleştirdik. Çimento sektörü olarak, beklenmedik bir kayıp yaşadık. Birliğimize uzun yıllar boyunca değerli katkılarda bulunan ve vizyoner liderliğiyle önemli çalışmalara imza atan merhum Fatih Yücelik'i, saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz."

