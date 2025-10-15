Adilcevaz Cevizinde Rekolte Artışı: Üreticiler Sevindi

Adilcevaz Cevizinde Rekolte Artışı Üreticilerin Yüzünü Güldürdü

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, Süphan Dağı eteklerindeki bahçelerde ekim ayının ilk günlerinde başlayan ceviz hasadı, yüksek verimle üreticilere olumlu tablo sundu. Toplanan cevizler, kabuklarından ayrıştırılıp kurutulduktan sonra ülke geneline ve yurt dışına gönderiliyor.

Hasat, çeşitler ve pazar

İlçede özellikle "Kazankaya" ve "Adilcevaz13" türleri yetiştiriliyor. İnce kabuklu, iri taneli, yüksek yağ oranı ve karakteristik aromasıyla rağbet gören Adilcevaz cevizi, başta Gaziantep'teki baklavacılar olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına ve özellikle Arap ülkelerine pazarlanıyor.

Hasat sonrası cevizler bahçelerden toplanıp kabuklarından ayrıştırılarak kurumaya bırakılıyor. Üreticiler, cevizlerin beyazlığı ve iç doluluğunun bu sezonda oldukça iyi olduğunu belirtiyor.

Tarım çalışmaları ve beklenen veriler

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Candost Arıkbaş verimli bir sezon yaşandığını bildirerek ilçede 5-40 yaş arasında yaklaşık 70 bin meyve veren ceviz ağacı bulunduğunu ve 6 bin tonun üzerinde ürün beklediklerini söyledi. Arıkbaş, iklim koşulları ve İlçe Müdürlüğü tarafından yürütülen hastalıkla etkin mücadele çalışmalarının rekolteyi artırdığını; verimin yüzde 40-50 oranlarında yükseldiğini ifade etti.

Arıkbaş, ceviz yaygınlaştırma projesi kapsamında 3 bin 200 fidanla 150 dekarda yeni ceviz bahçeleri oluşturduklarını ve projenin yüzde 60'ının tamamlandığını aktardı. Gelecek yıl ceviz seraları kurmayı ve tüm ceviz ağaçlarını ilaçlamayı planladıklarını belirten Arıkbaş, bu yılki rekoltenin ekonomiye 1,2 milyar lira katkı sağlamasını beklediklerini vurguladı.

Arıkbaş ayrıca, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve İtalya'daki bir araştırmaya atıfla Adilcevaz cevizinin doymuş yağ oranının dünyada en yüksek olduğunun tespit edildiğini ve bunun bölgenin iklim, su ve toprak özelliklerinden kaynaklandığını söyledi.

Üreticinin gözünden: Kalite, talep ve ihracat

Ceviz ve fidan üreticisi Mehmet Akkoyun, 1800 rakımda yetiştirdikleri "Adilcevaz 13" ve "Kazankaya" fidanlarının gramaj, yağ, tat ve aroma açısından öne çıktığını belirtti. Akkoyun, bu çeşitlerin kendi kendilerini dölleyebilme özelliğine sahip olduğunu ve fidanları kargo ile istenilen her yere gönderdiklerini söyledi.

Akkoyun, Adilcevaz cevizinin bu yıl en verimli dönemlerinden birini yaşadığını, cevizlerin soğuğa dayanıklı olduğunu ve genellikle ilaç kullanılmadan organik olarak yetiştirildiğini ifade etti. Talebin yoğun olduğunu, satışların ocak ayına kadar sürdüğünü ve toptancılar aracılığıyla özellikle Arap ülkelerine ihracat yapıldığını aktardı.

Adilcevaz cevizinin yağı, tadı ve aroması üreticilerce en önemli tercih sebepleri arasında gösteriliyor; yoğun talep nedeniyle ürün hızla tükeniyor.

