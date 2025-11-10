Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı Müjdesi

Adıyaman Belediye Başkanlığı, "İlk Defa Atanmak Üzere İtfaiye Eri Alım İlanı" başlığıyla Resmî Gazete ve belediyenin kurumsal sitesinde yayımladığı duyuruda, 10 boş kadro için itfaiye personeli alacağını açıkladı. Alımlarda 2024 yılı KPSS (B) grubu puanları esas alınacak ve adaylardan en az 70 KPSS puanı istenecektir.

Kadro Dağılımı ve Hangi Bölüm Mezunları Başvurabilecek?

Adıyaman Belediyesi'nin açıkladığı 10 kişilik kadro farklı kotalara göre dağıtıldı:

Mühendis ve Afet Yönetimi (Lisans) - 3 Kişi: G.İ.H sınıfında, 6. derece kadroya 3 erkek itfaiye eri alınacaktır. Başvuru için İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği veya Acil Yardım ve Afet Yönetimi lisans programlarından mezun olma şartı aranmakta olup, 2024 KPSS P3 puan türünden en az 70 puan sahibi olmak gerekmektedir.

Kadın İtfaiye Eri (Önlisans) - 1 Kişi: G.İ.H sınıfında, 7. derece kadroya 1 kadın itfaiye eri alınacaktır. Bu kadro için İlk ve Acil Yardım, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği veya Sivil Savunma ve İtfaiyecilik önlisans programlarından mezun olmak ve 2024 KPSS P93 puan türünden en az 70 puan almak gerekmektedir.

İtfaiyecilik Bölümü (Önlisans) - 6 Kişi: G.İ.H sınıfında, 7., 8. ve 9. dereceli kadrolara toplam 6 kadın/erkek (karma) personel alınacaktır. Başvuracak adayların İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik veya İtfaiyecilik ve Sivil Savunma önlisans programlarından mezun olmaları ve 2024 KPSS P93 puan türünden en az 70 puan sahibi olmaları şarttır.

Ortak Şart: Tüm kadrolar için adayların (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmaları zorunludur.

Özel Şartlar

Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde yer alan genel şartları taşıması (Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, adlî sicil kaydı temiz olmak, erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak vb.) ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği'nde belirtilen özel şartları eksiksiz yerine getirmeleri gerekmektedir. Sınavın yapıldığı tarih (sözlü ve uygulamalı sınav) itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak şartı bulunmaktadır.

Başvuru sırasında belediye tarafından yapılacak ölçümlerde, aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla;

Erkek adaylarda en az 1.67 metre boyunda olma şartı aranacaktır.

Kadın adaylarda en az 1.60 metre boyunda olma şartı bulunmaktadır.

Boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg’dan fazla fark olmamalıdır. (Örnek: 1.70 m boyundaki bir adayın kilosu 60 kg ile 80 kg arasında olmalıdır.)

Ayrıca, sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobileri olmamak ve itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun, görevini sürekli olarak yapmasına engel teşkil edecek akıl hastalığı bulunmamak gerekmektedir.

Başvuru Tarihleri ve Yeri

Başvurular, fiziksel şartların (boy-kilo ölçümü) tespiti amacıyla yalnızca şahsen kabul edilecektir. Posta veya elektronik yollarla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Adayların, istenen belgelerle birlikte boy ve kilo ölçümü yaptırmak üzere bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru Tarihleri: 08 Aralık 2025 – 11 Aralık 2025

Başvuru Saatleri: Mesai saatleri içi (08:00 - 17:00 arası)

Başvuru Yeri: Adıyaman Belediye Başkanlığı Hizmet Binası, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Adres: Alitaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı No:144 Merkez/Adıyaman