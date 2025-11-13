Adıyaman Belediyesi'nden Barbaros Hayrettin ve Siteler'de Asfalt Atağı

Adıyaman Belediyesi ekipleri Barbaros Hayrettin ve Siteler Mahallelerinde altyapı sonrası bozulan yolları finişer ve yama robotuyla sıcak asfaltla onarıyor.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 14:01
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 14:01
Altyapı sonrası bozulan yollar hızla onarılıyor

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde sürdürülen altyapı çalışmaları sonrası bozulan cadde ve sokaklarda sıcak asfalt serimi ve yama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında Barbaros Hayrettin Mahallesi ile Siteler Mahallesinde finişer ve yama robotu kullanılarak sıcak asfalt serimi ve yama çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı asfalt ekipleri, altyapı yatırımlarının ardından bozulan yolların kısa sürede yeniden güvenli ve konforlu hale getirilmesi için yoğun bir mesai yürütüyor.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, iki mahallede yürütülen asfalt çalışmalarıyla ilgili şunları söyledi, "Barbaros Hayrettin Mahallemiz ile Siteler Mahallemizde, altyapı sonrası bozulan yollarımızı hızla onarıyor, sıcak asfalt ve yama çalışmalarıyla konforlu bir ulaşım altyapısı oluşturuyoruz. Kentimizde uzun yıllardır ihtiyaç duyulan altyapı yatırımlarını birer birer tamamlıyoruz. Bu süreçte bazı bölgelerde geçici bozulmalar yaşansa da ekiplerimiz aynı hızla asfaltlama çalışmalarını gerçekleştirerek yolları yeniden kullanılabilir hale getiriyor. Amacımız, her mahallemizde vatandaşlarımızın güvenle seyahat edebileceği düzenli ve modern bir ulaşım ağı kurmak. Bu doğrultuda çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" diye konuştu.

