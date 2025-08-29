Adıyaman Besni'de Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 5 Kişi Yaralandı

Adıyaman Besni'de Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Kaza Detayları

Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen kazada, M.B. idaresindeki 06 EEV 753 plakalı minibüs ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 06 KA 0842 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza, ilçeye bağlı Oyalı Mahallesi yakınlarında gerçekleşti.

Çarpışma sonucu her iki araçtaki sürücüler ile birlikte toplam 3 yolcu olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Müdahale ve Tahliye

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve kurtarma ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları kurtararak ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.