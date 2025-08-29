DOLAR
41,15 -0,23%
EURO
48,13 0,04%
ALTIN
4.556,21 -1,08%
BITCOIN
4.451.898,86 3,33%

Adıyaman Besni'de Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 5 Kişi Yaralandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı; yaralılar Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 20:29
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 20:52
Adıyaman Besni'de Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 5 Kişi Yaralandı

Adıyaman Besni'de Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Kaza Detayları

Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen kazada, M.B. idaresindeki 06 EEV 753 plakalı minibüs ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 06 KA 0842 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza, ilçeye bağlı Oyalı Mahallesi yakınlarında gerçekleşti.

Çarpışma sonucu her iki araçtaki sürücüler ile birlikte toplam 3 yolcu olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Müdahale ve Tahliye

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve kurtarma ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları kurtararak ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kamuya 8.000+ Personel Alımı: Son Başvuru 3 Eylül 2025
2
ÜSKAP Başladı: Hatay'da 3 Ay Boyunca Aylık 32.500 TL Destekle İstihdam Hamlesi
3
SGK'dan 2025'te Asgari Ücret Desteği: İşverenlere Aylık 1.000 TL
4
Tekirdağ Çerkezköy'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı, 1 Tutuklama
5
Belçika'dan Tepki: ABD'nin Filistinli Yetkililerin Vizelerini İptali 'Diplomasiye Darbe'
6
Sivas Emniyet Müdürlüğü'nden 30 Ağustos'a Özel Klip

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı