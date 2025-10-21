Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

Adıyaman Belediyesi'nden 2.000 TL'lik Halk Kart Desteği

Adıyaman Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Halk Kart projesiyle kentteki ihtiyaç sahibi ailelere destek vermeyi sürdürüyor.

Son ödeme ve kapsam

Kapsamlı hane ziyaretleri ve sosyoekonomik incelemeler sonucunda belirlenen 2.345 aileye, 15 Ekim 2025 tarihi itibarıyla 2.000 TL nakdi destek yüklendi.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere "Adıyaman’da kimsenin kendini yalnız hissetmemesi için çalışıyoruz" dedi.

Uygulamanın işleyişi

Adıyaman Belediyesi, 2024 yılının Kasım ayında kurduğu Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü aracılığıyla dayanışma ağını güçlendiriyor. Müdürlüğe bağlı ekipler, yardım talebinde bulunan vatandaşları yerinde ziyaret ederek bugüne kadar 15 bin 297 hanenin kapısını çalarak sosyoekonomik durum araştırması gerçekleştirdi.

Kategorilendirme ve önceliklendirme

Detaylı incelemeler sonucunda başvurular arasında 2 bin 388 aile "1. ve 2. derece", 2 bin 826 aile ise "3. derece" ihtiyaç sahibi olarak kategorize edildi. Belediye, kaynakların etkin kullanımı amacıyla önceliği aciliyeti yüksek gruplara verdi ve ilk etapta bu gruplara destek sağladı.

Bu çerçevede belirlenen 2 bin 388 hak sahibinden 2 bin 345'ine Halk Kart teslimatı tamamlandı ve söz konusu ailelerin hesaplarına 2.000 TL yatırıldı.

Belediye yetkilileri, uygulamanın devam edeceğini ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik desteklerin sürdürüleceğini bildirdi.