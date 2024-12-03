Adıyaman'da 3 PKK Propaganda Zanlısı Gözaltına Alındı

Adıyaman'da Şok Gözaltılar

Adıyaman'da, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Yakalanan Şahıslar ve Olayın Detayları

Ekipler, bu kapsamda Altınşehir Mahallesi Gökkuşağı Caddesi'nde bir araçtan örgüte ait müzikleri yüksek sesle dinlediği tespit edilen H.B., S.C. ve E.C. isimli şahısları gözaltına aldı. Olaya ilişkin yapılan incelemede, zanlıların terör propagandasını yaymak amacıyla müzik dinledikleri belirlendi.

Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Adıyaman'da terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adıyaman'da terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.