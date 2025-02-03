Adıyaman'da 6 Şubat'ta Eğitime Ara Verildi

Adıyaman'da Eğitime Ara Verildi

Adıyaman'da, 6 Şubat 2025 tarihinde, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin yıl dönümü çerçevesinde, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verileceği duyuruldu.

Anma Programları ve İdari İzinler

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bu tarihte düzenlenecek anma programları ve kabristan ziyaretlerine katılacak olan kamu personeli idari izinli sayılacak. Açıklamada, bu yoğunluğun göz önünde bulundurularak eğitim kurumlarında tüm tedbirlerin alınacağı belirtildi.

Vali Osman Varol'un Açıklamaları

Adıyaman Valisi Osman Varol, düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat depremlerinin 2. yıl dönümü anma etkinlikleri için hazırlıkların sürdüğünü ifade etti. Vali Varol, “Bu kapsamda vatandaşlarımızın ve sivil toplum kuruluşlarının taleplerini değerlendirerek, o gün içerisinde oluşabilecek trafik ve kabristan yoğunluğunu gözeterek, okullarımızdaki çocuklarımızın arzusunu dikkate alarak bu idari tedbiri aldık” dedi.

Devamında, “Tüm kurumlarımızda idari hizmetlerin aksamaması için gerekli tedbirleri almış bulunmaktayız. Vatandaşlarımız kamu kurumlarında her türlü ihtiyacını gerçekleştirebilirken, izinli olan personelimiz de matemlerini yaşayabilecekler” şeklinde bilgiler verdi.