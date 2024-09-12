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Adıyaman'da 7 Katlı Binada Baca Yangını Kontrol Altına Alındı

Adıyaman'da bir iş yerinin bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü; iki kişi dumandan etkilendi.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 22:04
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 22:12
Adıyaman'da 7 Katlı Binada Baca Yangını Kontrol Altına Alındı

Adıyaman'da Baca Yangını!

Adıyaman'da Altınşehir Mahallesi'nde bulunan 7 katlı bir binada meydana gelen baca yangını, itfaiye ekiplerinin etkin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Olay, bina alt katındaki bir kasap dükkanına ait bacada, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmasıyla başladı.

Yangının Sebepleri ve Müdahale

Yangını gören vatandaşlar, durumu hızlı bir şekilde itfaiyeye iletti. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, ilk olarak binanın elektrik ve doğal gazını kapatarak güvenlik önlemlerini aldı. Çalışmalar sırasında bina sakinleri tahliye edildi. Yangın yaklaşık 1 saat süren yoğun bir mücadeleyle söndürüldü.

İtfaiye Müdürü Ali Doğan, yaptığı açıklamada, "Bina sakinlerini tahliye ettik, dumanın çekilmesinin ardından vatandaşlar yeniden binaya dönebilirler" şeklinde bilgi verdi.

Bina Sakinlerinden Açıklamalar

Bina sakini Fatih Rüştü Bereket, yaşanan durum hakkında, "Yangın nedeniyle büyük bir panik yaşadık, ancak itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü" dedi.

Yangın nedeniyle iki kişi dumandan etkilendi, ancak durumları iyi olarak değerlendiriliyor. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Adıyaman'da 7 katlı binada çıkan baca yangını söndürüldü, 2 kişi dumandan etkilendi. Bölgeye gelen...

Adıyaman'da 7 katlı binada çıkan baca yangını söndürüldü, 2 kişi dumandan etkilendi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, binanın elektrik ve doğal gazını keserek, vatandaşları binadan tahliye etti.

Adıyaman'da 7 katlı binada çıkan baca yangını söndürüldü, 2 kişi dumandan etkilendi. Bölgeye gelen...

Adıyaman'da 7 katlı binada çıkan baca yangını söndürüldü, 2 kişi dumandan etkilendi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, binanın elektrik ve doğal gazını keserek, vatandaşları binadan tahliye etti.

Adıyaman'da 7 katlı binada çıkan baca yangını söndürüldü, 2 kişi dumandan etkilendi. Bölgeye gelen...

Adıyaman'da 7 katlı binada çıkan baca yangını söndürüldü, 2 kişi dumandan etkilendi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, binanın elektrik ve doğal gazını keserek, vatandaşları binadan tahliye etti.

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