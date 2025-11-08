Adıyaman'da 84 Yaşındaki Hadice Yurul Evinde Ölü Bulundu

Adıyaman merkez Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşayan 84 yaşındaki Hadice Yurul, mutfakta düşerek başını çarpması sonucu evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 11:49
Olayın Detayları

Adıyaman merkez Mimar Sinan Mahallesi 1121 Sokak adresinde ikamet eden Hadice Yurul (84), mutfakta düşerek başını sert bir cisme çarptı.

Yakınları tarafından hareketsiz halde bulunan yaşlı kadın için sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Yurul'un hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekiplerince olay yeri ve çevresinde incelemeler yapıldı. Cenaze, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

