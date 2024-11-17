Adıyaman'da 900 Gram Olarak Doğan İpek, Sağlık Çalışanlarıyla Buluştu

Adıyaman'da 8 yıl önce 900 gram ağırlığında doğan İpek, dünyaya gözlerini açtığı hastanedeki sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Bu buluşma, Dünya Prematüre Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirildi.

15 yaşında evlenen Gafure Yücel Kurt (64), yıllar süren çocuk özlemini 56 yaşında tüp bebek yöntemiyle giderdi. İkiz gebelik yaşayan Kurt, hamileliğinin 26. haftasında rahatsızlanarak Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne başvurdu. İkizlerden biri maalesef hayatını kaybederken diğer bebek 900 gram olarak dünyaya getirildi ve ailesi ona İpek adını verdi.

Yoğun bakımda 2 ayı aşkın süre tedavi gören İpek, zamanla sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Yücel ailesi, geçen 8 yılın ardından hastane yönetimi tarafından düzenlenen etkinlikte, kendisini hayatta tutan doktor ve hemşirelerle buluşmanın mutluluğunu yaşadı.

Gafure Yücel Kurt, 56 yaşında annelik duygusunu yaşamanın tarifini yaparken, kızının şu anda ilkokul 2. sınıfa gittiğini belirtti. Hastanede geçirdikleri süre boyunca sağlık çalışanlarının desteği için teşekkür etti.

Yenidoğan Çocuk Uzmanı Doç. Dr. Selahattin Akar, yenidoğan bakımının önemine dikkat çekerek, "İpek bebeğimiz 8 yıl önce doğdu ve şimdi ilkokul 2. sınıfa gidiyor. Bizleri ziyarete geldi ve çok mutlu olduk," dedi. Akar, İpek’in yoğun bakım ünitesindeki tedavi sürecinin ardından mutlu sona ulaştığını vurguladı.

Yoğun bakım hemşiresi Ayşe Narin, 16 yıldır yenidoğan bakım ünitesinde çalıştığını, İpek’in zorlu bir süreçten geçerek hayata tutunduğunu ve şimdi güzel günler geçirdiğini ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Adıyaman'da 8 yıl önce 900 gram ağırlığında doğan İpek, dünyaya gözlerini açtığı hastanedeki sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Adıyaman'da 8 yıl önce 900 gram ağırlığında doğan İpek, dünyaya gözlerini açtığı hastanedeki sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.