Adıyaman'da adliye önünde silahlarla bekleyen 3 kişi yakalandı

Olay ve operasyon detayları

Adıyaman'da "kasten adam öldürme" olayıyla ilgili görülecek dava öncesinde, husumetli taraflardan olduğu belirlenen şahısların adliye önünde silahlarla beklediği yönünde bilgi edinildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, dün adliye önünde bekleyen şahısları takibe aldı ve yapılan operasyonla M.U., İ.U. ve N.A. yakalandı.

Şüphelilere ait araçlarda yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca ve 40 mermi ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler, ifadelerinin alınması ve soruşturmanın sürdürülmesi amacıyla emniyete götürüldü.

Adıyaman'da "kasten adam öldürme" olayıyla ilgili görülen dava öncesi, husumetli taraflardan olduğu belirlenen 3 kişi adliye önünde silahlarla yakalandı.