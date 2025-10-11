Adıyaman'da Adliye Önünde Silahlarla Bekleyen 3 Kişi Yakalandı

Adıyaman'da 'kasten adam öldürme' davası öncesi adliye önünde silahlarla bekleyen M.U., İ.U. ve N.A. yakalandı; araçlardan 3 ruhsatsız tabanca ve 40 mermi çıktı.

Yayın Tarihi: 11.10.2025 12:52
Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 12:52
Olay ve operasyon detayları

Adıyaman'da "kasten adam öldürme" olayıyla ilgili görülecek dava öncesinde, husumetli taraflardan olduğu belirlenen şahısların adliye önünde silahlarla beklediği yönünde bilgi edinildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, dün adliye önünde bekleyen şahısları takibe aldı ve yapılan operasyonla M.U., İ.U. ve N.A. yakalandı.

Şüphelilere ait araçlarda yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca ve 40 mermi ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler, ifadelerinin alınması ve soruşturmanın sürdürülmesi amacıyla emniyete götürüldü.

