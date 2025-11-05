Adıyaman'da Alt Yapı Çökmesi: Otomobil Çukurda Mahsur Kaldı

Adıyaman Sümerevler Mahallesi'nde alt yapı sonrası dolgu çöktü; 02 AY 515 plakalı araç çukura saplandı, iş makineleriyle çıkarıldı, yaralanma yok.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 12:58
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 12:58
Adıyaman'da Alt Yapı Çökmesi: Otomobil Çukurda Mahsur Kaldı

Adıyaman'da Alt Yapı Çökmesi: Otomobil Çukurda Mahsur Kaldı

Olayın Detayları

Adıyaman'da bir otomobil, alt yapı çalışması sonrası doldurulan yolda meydana gelen çökme sonucu çukurda mahsur kaldı.

Edinilen bilgilere göre, 02 AY 515 plakalı otomobil, Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi 1788. Sokak üzerinden geçtiği sırada, daha önce alt yapı çalışması nedeniyle kazılıp sonradan doldurulan yolda çökme meydana geldi.

Yolda oluşan çökme sonucu otomobilin lastikleri zemine saplandı ve araç hareket edemedi. Olay yerine çağrılan iş makineleri yardımıyla araç bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Mahalle sakinleri, bölgede sık sık benzer durumların yaşandığını belirterek altyapı çalışmalarının daha dikkatli yapılması gerektiğini ifade etti.

ADIYAMAN’DA BİR OTOMOBİL, ALT YAPI ÇALIŞMASI SONRASI DOLDURULAN YOLDA MEYDANA GELEN ÇÖKME SONUCU...

ADIYAMAN’DA BİR OTOMOBİL, ALT YAPI ÇALIŞMASI SONRASI DOLDURULAN YOLDA MEYDANA GELEN ÇÖKME SONUCU ÇUKURDA MAHSUR KALDI.

ADIYAMAN’DA BİR OTOMOBİL, ALT YAPI ÇALIŞMASI SONRASI DOLDURULAN YOLDA MEYDANA GELEN ÇÖKME SONUCU...

İLGİLİ HABERLER

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Meryem Gemicioğlu'na Kamera Arkası'ndan Büyük Ödül
2
Adıyaman'da Kafa Kafaya Çarpışma: Polis Memuru Cengiz Askar Hayatını Kaybetti
3
Bafra’da OSB’leri Birleştirecek Kızılırmak Köprüsü Hızla Yükseliyor
4
Selim İmamoğlu’nun Emniyet İfadesi Ortaya Çıktı: TECTUM ve 637.106 Euro İddiası
5
Sülüklü Göl’de Kamış Yangını: Gölbaşı’nda Hızlı Müdahale
6
İnceburun Feneri: Türkiye’nin En Kuzeyi Ziyaretçilerini Bekliyor

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş