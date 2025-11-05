Adıyaman'da Alt Yapı Çökmesi: Otomobil Çukurda Mahsur Kaldı

Olayın Detayları

Adıyaman'da bir otomobil, alt yapı çalışması sonrası doldurulan yolda meydana gelen çökme sonucu çukurda mahsur kaldı.

Edinilen bilgilere göre, 02 AY 515 plakalı otomobil, Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi 1788. Sokak üzerinden geçtiği sırada, daha önce alt yapı çalışması nedeniyle kazılıp sonradan doldurulan yolda çökme meydana geldi.

Yolda oluşan çökme sonucu otomobilin lastikleri zemine saplandı ve araç hareket edemedi. Olay yerine çağrılan iş makineleri yardımıyla araç bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Mahalle sakinleri, bölgede sık sık benzer durumların yaşandığını belirterek altyapı çalışmalarının daha dikkatli yapılması gerektiğini ifade etti.

