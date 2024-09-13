Adıyaman'da Balkon Kazası: 33 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Adıyaman'da balkon korkuluklarına yaslanan bir kişi dengesini kaybederek düştü ve hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 21:36
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 21:36
Adıyaman'da Balkon Kazası: 33 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Adıyaman'da Trajik Balkon Düşmesi Olayı

Adıyaman'ın Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 33 yaşındaki Ali Osman Ulum, 2 katlı bir binanın ikinci katında bulunan balkonun korkuluklarına yaslandığı esnada dengesini kaybederek düştü.

Acil Müdahale ve Hastane Süreci

Çevredekilerin kazayı fark etmesi üzerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri olay yerine intikal etti. Ulum, hastaneye kaldırılmak üzere ambulansa alındı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze İşlemleri

Ulum'un cenazesi otopsi yapılması için hastaneye gönderildi. Ailesinin büyük üzüntü yaşadığı bu olay, mahallede derin bir etki bıraktı.

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