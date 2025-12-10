DOLAR
Adıyaman'da balkon kazası: 92 yaşındaki Mehmet Emin Aksakallı hayatını kaybetti

Adıyaman Gerger'de balkondan düşen 92 yaşındaki Mehmet Emin Aksakallı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 01:36
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 01:36
Olay

Adıyaman’ın Gerger ilçesine bağlı Gündoğdu Köyünde ikamet eden Mehmet Emin Aksakallı (92), evlerinin balkonunda dengesini kaybederek düştü. Yaklaşık 3 metre yükseklikten yere çakılan Aksakallı ağır yaralandı.

Müdahale ve süreç

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Aksakallı, önce Kahta Devlet Hastanesine, ardından ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan Mehmet Emin Aksakallı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Aksakallı’nın cenazesi, yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Soruşturma

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

