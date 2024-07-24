Adıyaman'da Baraj Gölü Kıyısında Bulunan Erkek Cesedi

Adıyaman'da Şok Olay

Adıyaman'ın Kızılcapınar Mahallesi yakınlarında, sabah saatlerinde yürüyüş yapan köylüler, Atatürk Barajı Gölü kıyısında bir cesetle karşılaştı.

Yerel Halkın İhbarı

Köylüler, sabah erkenden tarlalarına gitmek üzere yola çıktıkları sırada su kenarında erkek bir cesedi fark etti. İhbar üzerine, olay yerine güvenlik ekipleri sevk edildi.

Olay Yeri İncelemesi

Güvenlik yetkilileri, gerçekleştirdikleri incelemede cesedin 50-55 yaşlarında bir erkeğe ait olduğunu belirledi.

Cesedin Kimliği Belirsiz

Henüz kimliği tespit edilemeyen ceset, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman'da, Atatürk Barajı Gölü'nün kıyısında bir erkek cesedi bulundu. Kimliği henüz belirlenemeyen ceset, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Adıyaman'da, Atatürk Barajı Gölü'nün kıyısında bir erkek cesedi bulundu. Kimliği henüz belirlenemeyen ceset, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.