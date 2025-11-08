Adıyaman'da Beş Çocuk Babası Mustafa Çektir Evinde İntihar Etti

Adıyaman merkez Mehmet Akif Mahallesi'nde yaşayan 35 yaşındaki Mustafa Çektir, evinde tabancayla kendini vurarak yaşamını yitirdi; geride not bıraktığı öğrenildi.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 01:39
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 01:39
Adıyaman'da Beş Çocuk Babası Mustafa Çektir Evinde İntihar Etti

Adıyaman'da Beş Çocuk Babası Mustafa Çektir Evinde İntihar Etti

Mehmet Akif Mahallesi itfaiye kavşağı yakınında 35 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Adıyaman merkez Mehmet Akif Mahallesi itfaiye kavşağı yakınlarında meydana gelen olayda, Mustafa Çektir (35), henüz belirlenemeyen bir nedenle bunalıma girerek evinde tabancayla kendini vurdu.

Silah sesini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk kontrolde Çektir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde Çektir'in geride not bıraktığı öğrenildi.

Yapılan işlemlerin ardından cenaze Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN’DA BİR KİŞİ EVİNDE YAŞAMINA SON VERDİ.

ADIYAMAN’DA BİR KİŞİ EVİNDE YAŞAMINA SON VERDİ.

ADIYAMAN’DA BİR KİŞİ EVİNDE YAŞAMINA SON VERDİ.

İLGİLİ HABERLER

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karaman'da Parkta Silahlı Saldırı: 17 Yaşındaki M.B. Yaralandı
2
Adıyaman'da Beş Çocuk Babası Mustafa Çektir Evinde İntihar Etti
3
Konya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
4
nubia Neo 3 5G Turkcell'de — Kasım Kampanyasıyla 5G'ye Hazırlık
5
Kilis'te Jandarmadan Alkol Denetimi
6
DPÜ'de 'Yaşayan İnsan Hazinesi' Hamza Üstünkaya için Anma Töreni

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı