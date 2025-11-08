Adıyaman'da Beş Çocuk Babası Mustafa Çektir Evinde İntihar Etti

Mehmet Akif Mahallesi itfaiye kavşağı yakınında 35 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Adıyaman merkez Mehmet Akif Mahallesi itfaiye kavşağı yakınlarında meydana gelen olayda, Mustafa Çektir (35), henüz belirlenemeyen bir nedenle bunalıma girerek evinde tabancayla kendini vurdu.

Silah sesini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk kontrolde Çektir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde Çektir'in geride not bıraktığı öğrenildi.

Yapılan işlemlerin ardından cenaze Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

