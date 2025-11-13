Adıyaman'da Beton Dökülmeden Son Anda Kurtarılan Kedi

İşçilerin dikkati can kurtardı

Adıyaman merkez Yeni Mahalle 3. Çevre Yolu üzerinde yapımı devam eden bir inşaatta, kiriş demirleri arasına giren kedi burada sıkışarak mahsur kaldı.

Sabah saatlerinde başlayan olayda, beton dökümü için alana gelen işçiler demirlerin arasından gelen kedi sesini duyarak çalışmayı durdurdu ve hemen müdahale etti.

İşçiler, beton altında kalma riski bulunan kediyi kurtarmak için seferber oldu. Yapılan çalışmalar sonucu kedi güçlükle kiriş demirleri arasından çıkarıldı ve kısa süre sonra serbest bırakıldı.

Kedinin kurtarılmasının ardından işçiler beton dökümüne devam etti. Olay sırasında yaşanan anlar ise işçiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

