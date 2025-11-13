Adıyaman'da Beton Dökülmeden Son Anda Kurtarılan Kedi

Adıyaman'da inşaatın kiriş demirleri arasında sıkışan kedi, beton dökümü sırasında işçilerin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı; anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 14:07
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 14:07
Adıyaman'da Beton Dökülmeden Son Anda Kurtarılan Kedi

Adıyaman'da Beton Dökülmeden Son Anda Kurtarılan Kedi

İşçilerin dikkati can kurtardı

Adıyaman merkez Yeni Mahalle 3. Çevre Yolu üzerinde yapımı devam eden bir inşaatta, kiriş demirleri arasına giren kedi burada sıkışarak mahsur kaldı.

Sabah saatlerinde başlayan olayda, beton dökümü için alana gelen işçiler demirlerin arasından gelen kedi sesini duyarak çalışmayı durdurdu ve hemen müdahale etti.

İşçiler, beton altında kalma riski bulunan kediyi kurtarmak için seferber oldu. Yapılan çalışmalar sonucu kedi güçlükle kiriş demirleri arasından çıkarıldı ve kısa süre sonra serbest bırakıldı.

Kedinin kurtarılmasının ardından işçiler beton dökümüne devam etti. Olay sırasında yaşanan anlar ise işçiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

ADIYAMAN’DA, BİR İNŞAATIN KİRİŞ DEMİRLERİ ARASINA GİREN VE BURADA SIKIŞARAK ÇIKAMAYAN KEDİ, BETON...

ADIYAMAN’DA, BİR İNŞAATIN KİRİŞ DEMİRLERİ ARASINA GİREN VE BURADA SIKIŞARAK ÇIKAMAYAN KEDİ, BETON DÖKÜMÜ ESNASINDA SON ANDA FARK EDİLEREK KURTARILDI. İŞÇİLER, MAHSUR KALAN KEDİ İÇİN SEFERBER OLDU.

ADIYAMAN’DA, BİR İNŞAATIN KİRİŞ DEMİRLERİ ARASINA GİREN VE BURADA SIKIŞARAK ÇIKAMAYAN KEDİ, BETON...

İLGİLİ HABERLER

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Emekli ve Memur Zammına 'Refah Payı' Talebi: Ocak 2026 İçin Kritik Teklif

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Besni'de Sağanak Yağış Etkili Oldu
2
Adıyaman Belediyesi'nden Barbaros Hayrettin ve Siteler'de Asfalt Atağı
3
Battalgazi'de Çamurlu Mahallesi ve Venk Tepesi'ne Asfalt Yama
4
Kocaeli Çayırova'da Ev Yangını: 2 Yaşındaki Ersin A. Hayatını Kaybetti
5
Şam Ulusal Müze’den 6 Roma Dönemi Heykel Çalındı
6
Ali Boğa'nın ölümüne neden olan sürücü Veli K. tahliye edildi
7
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Personellere Aile İçi İletişim Eğitimi

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?

Emekli ve Memur Zammına 'Refah Payı' Talebi: Ocak 2026 İçin Kritik Teklif

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de