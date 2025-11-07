Adıyaman'da Beton Mikseri Yola Beton Döktü
Vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüler tepki çekti
Adıyaman’ın kent merkezinde ilerleyen bir beton mikseri, asfalt yola beton dökerek trafikte ilerledi.
Olay, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde mikserin yola döktüğü betonla birlikte bir süre trafikte ilerleyerek gözlerden kaybolduğu görülüyor.
Bu davranış kısa sürede dikkat çekti ve tepki topladı.
ADIYAMAN’DA, BİR BETON MİKSERİ YOLA BETON DÖKEREK TRAFİKTE İLERLEDİ.