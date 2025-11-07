Adıyaman'da Beton Mikseri Yola Beton Döktü

Adıyaman kent merkezinde bir beton mikseri asfalt yola beton dökerek trafikte ilerledi; vatandaşlar olayı cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 11:20
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 11:20
Vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüler tepki çekti

Adıyaman’ın kent merkezinde ilerleyen bir beton mikseri, asfalt yola beton dökerek trafikte ilerledi.

Olay, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde mikserin yola döktüğü betonla birlikte bir süre trafikte ilerleyerek gözlerden kaybolduğu görülüyor.

Bu davranış kısa sürede dikkat çekti ve tepki topladı.

