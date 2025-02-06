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Adıyaman'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı, 1'i Ağır

Adıyaman'da çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı, olayla ilgili polis soruşturması başladı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 01:58
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 02:11
Adıyaman'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı, 1'i Ağır

Adıyaman'da Bıçaklı Kavga: 1'i Ağır 2 Yaralı

Adıyaman'ın Eskisaray Mahallesi'nde meydana gelen bıçaklı kavgada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. İki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı bir kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında, yanında bulundurduğu bıçakla C.M.Y. ve E.K.'yi yaralayan bir şahıs olay yerinden kaçtı. Yaralılardan C.M.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Olayın ardından, bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin, kaçan şüphelinin yakalanması için başlattığı çalışmalar devam ediyor.

Yerel halkta büyük bir infial yaratan bu olay, güvenlik endişelerini yeniden gündeme getiriyor.

Adıyaman'da çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

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