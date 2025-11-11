Adıyaman'da Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

Adıyaman'da Bıçaklı Kavga: 3 Kişi Yaralandı

Altınşehir Mahallesi'ndeki tartışma çatışmaya dönüştü

Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesinde iki grup arasında başlayan tartışma, henüz belirlenemeyen bir nedenle kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

Olayda Mehmet Şahin K. (22), Muhammet K. (21) ve Abdullah O. (23), vücutlarına aldıkları bıçak darbeleri sonucu yaralandı.

Yaralılara, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN’DA, İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN BIÇAKLI KAVGADA 3 KİŞİ YARALANDI.