Adıyaman'da Bir Köy Kuduz Nedeniyle Karantinaya Alındı

Adıyaman'da Kuduz Tedbiri: Bir Köy Karantinaya Alındı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, sahipsiz bir köpekte kuduz tespit edilmesi üzerine Toklu köyü karantinaya alındı. 25 Aralık'ta 7 yaşındaki Ahmet Uçar’a saldıran köpeğin kuduz olduğunun belirlenmesi, köyde acil önlemler alınmasına yol açtı.

Köyün girişine asılan "Dikkat! Bu köyde kuduz hastalığı vardır" tabelası, bölgedeki halkın dikkatini çekiyor. Köy, 6 ay süreyle karantinaya alındı. Toklu köyü muhtarı Mehmet Yaşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin köydeki hayvanlara aşı yaptığını belirtti.

Olayın ardından okuldan dönen Ahmet Uçar, köpeğin saldırısına uğrayarak yaralandı ve Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Daha sonra Gaziantep Şehir Hastanesine sevk edilen Uçar’ın burada tedavisi devam ediyor. Bu durum, bölgedeki hayvan sağlığı ve kuduz hastalığına karşı alınan önlemlerin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde sahipsiz köpekte kuduza rastlanması üzerine bir köy karantinaya alındı. Köyün girişine "Dikkat! Bu köyde kuduz hastalığı vardır" tabelası asıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde sahipsiz köpekte kuduza rastlanması üzerine bir köy karantinaya alındı. Köyün girişine "Dikkat! Bu köyde kuduz hastalığı vardır" tabelası asıldı.