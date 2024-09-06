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Adıyaman'da Büyük Sünnet Şöleni: 20 Çocuk Eğlencenin Tadını Çıkarıyor

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Adıyaman'da düzenlediği sünnet şöleninde 20 çocuğu sünnet ettirerek unutulmaz bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 19:03
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 19:03
Adıyaman'da Büyük Sünnet Şöleni: 20 Çocuk Eğlencenin Tadını Çıkarıyor

Adıyaman'da Sünnet Şöleni Coşkusu

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Adıyaman'da özel bir sünnet şöleni düzenleyerek 20 çocuğa sünnet gerçekleştirdi. Etkinlik, Yenipınar Camisi'nde ailelerin bir araya gelmesiyle başladı.

Şehir Turu ve Eğlence

Etkinlik kapsamında çocuklar, süslenen araçlarla konvoy oluşturarak şehiri turlar yaptı. Ardından Abuzer Gaffari Türbesi'ni ziyaret eden çocuklar, lunaparkta keyifli zaman geçirdi.

Unutulmaz Anlar ve Hediye Dağıtımı

Etkinlik, bir düğün salonunda devam eden programla devam etti. Çocuklar için çeşitli eğlence aktiviteleri düzenlendi. Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Palalı, etkinlik hakkında bilgi vererek, "Bugün kentte 20 çocuğun sünnetini gerçekleştirerek onlara güzel bir organizasyon yaptık." dedi.

Teşekkürler

AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, etkinliğe katkı sağlayan Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüğü ekibine teşekkür etti. Program, çocuklara bisiklet ve çeyrek altın hediyeleri verilmesiyle sona erdi.

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