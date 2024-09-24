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Adıyaman'da Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 152 Zanlı Yakalandı

Adıyaman'da yürütülen operasyonlar sonucu 152 uyuşturucu zanlısı gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 15:11
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 16:42
Adıyaman'da Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 152 Zanlı Yakalandı

Adıyaman'da Önemli Uyuşturucu Operasyonları

Adıyaman'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarının sonucunda toplam 152 zanlı gözaltına alındı. Bu süreçte Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kentteki uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı.

Operasyon Sonuçları ve Ele Geçirilenler

Son bir ay içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli adreslerde yapılan aramalarda 1 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu, 201 uyuşturucu hap, 341 gram esrar ve 2 tabanca ele geçirildi.

Yargılama Süreci

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Bu süreç sonucunda, 5 kişi tutuklandı.

Yetkililer, uyuşturucu ile mücadele konusundaki kararlılıklarını vurgulayarak, önümüzdeki süreçte de operasyonların devam edeceğini belirttiler.

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonlarında 152 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda, 1 kilo 400 gram...

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonlarında 152 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda, 1 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu, 201 uyuşturucu hap, 341 gram esrar, 2 tabanca ele geçirildi.

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonlarında 152 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda, 1 kilo 400 gram...

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonlarında 152 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda, 1 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu, 201 uyuşturucu hap, 341 gram esrar, 2 tabanca ele geçirildi.

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonlarında 152 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda, 1 kilo 400 gram...

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonlarında 152 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda, 1 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu, 201 uyuşturucu hap, 341 gram esrar, 2 tabanca ele geçirildi.

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonlarında 152 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda, 1 kilo 400 gram...

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonlarında 152 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda, 1 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu, 201 uyuşturucu hap, 341 gram esrar, 2 tabanca ele geçirildi.

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