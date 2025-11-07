Adıyaman'da Çarpışma: Araç Devrildi, 1 Yaralı

Kaza Detayları

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Mahalle 2. Çevre Yolu üzerinde 02 ADZ 528 plakalı otomobil ile 02 ABY 140 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 02 ADZ 528 plakalı araç yan yatarak devrildi. Kazada araçta bulunan 1 kişi yaralandı.

Müdahale ve Soruşturma

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

