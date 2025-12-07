Adıyaman'da Çöken Yolda Mahsur Kalan AFAD Aracı Kurtarıldı

Adıyaman Sümerevler Mahallesi'nde yağış nedeniyle çöken yolda mahsur kalan AFAD aracı, olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 13:48
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 13:48
Adıyaman'da çöken yolda mahsur kalan AFAD aracı kurtarıldı

İtfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesi

Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi 1783 Sokak içinde, yağış nedeniyle çöken yolda AFAD'a ait arama ve kurtarma ekip aracı mahsur kaldı.

Aracın hiçbir şekilde ilerleyememesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı.

Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda mahsur kalan AFAD aracı kurtarıldı.

