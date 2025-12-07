Adıyaman'da çöken yolda mahsur kalan AFAD aracı kurtarıldı
İtfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesi
Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi 1783 Sokak içinde, yağış nedeniyle çöken yolda AFAD'a ait arama ve kurtarma ekip aracı mahsur kaldı.
Aracın hiçbir şekilde ilerleyememesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı.
Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda mahsur kalan AFAD aracı kurtarıldı.
