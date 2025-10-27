Adıyaman'da DEAŞ Operasyonu: 7 Gözaltı, 5 Zanlı Tutuklandı

Adıyaman'da DEAŞ Operasyonunda 5 Zanlı Tutuklandı
Emniyetin eş zamanlı çalışmasıyla 7 şüpheli yakalandı
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.
Operasyon sonucu 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamaların ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Mahkeme işlemlerinde, adliyeye çıkarılan zanlılardan 5'i hakimlikçe tutuklandı, diğer 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyonun, örgütün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütüldüğü bildirildi.
