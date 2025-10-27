Adıyaman'da DEAŞ Operasyonu: 7 Gözaltı, 5 Zanlı Tutuklandı

Adıyaman'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı; adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 27.10.2025 21:14
Güncelleme Tarihi: 27.10.2025 21:14
Adıyaman'da DEAŞ Operasyonu: 7 Gözaltı, 5 Zanlı Tutuklandı

Adıyaman'da DEAŞ Operasyonunda 5 Zanlı Tutuklandı

Emniyetin eş zamanlı çalışmasıyla 7 şüpheli yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyon sonucu 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamaların ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Mahkeme işlemlerinde, adliyeye çıkarılan zanlılardan 5'i hakimlikçe tutuklandı, diğer 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonun, örgütün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütüldüğü bildirildi.

Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i...

Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i...

İLGİLİ HABERLER

Doğu Ekspresi Fiyatları 2025-2026: Biletler Satışta, Sefer Takvimi ve Duraklar

29 Ekim 2025'te Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Bursa Kararı

Tarım Bakanlığı 12 Peynir Markasını İfşa Etti: Taklit ve Tağşiş Tespitleri

Hurda Teşviki Geliyor: 25 Yaş, ÖTV İndirimi ve 12 Yerli Model

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahramanmaraş'ta Filistin'e Destek: Sessiz Eylemler 30. Günde
2
Samsun'da SATUS Başlıyor: Çarşamba ve Terme'ye 7 Yeni Otobüs
3
Kahramanmaraş'ta Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan 2 Firari Yakalandı
4
Hatay Dörtyol'da Anaokulu Öğrencilerinden Cumhuriyet Gazetesi Dağıtımı
5
Starmer Türkiye'de: Eurofighter Typhoon'ları Mürted'te İnceledi
6
Alper Gezeravcı Bakü'de Gençlerle Buluştu: Türkiye'nin İlk Astronotu Deneyimlerini Paylaştı
7
TRT'nin tabii platformu yeni sezonunu tanıttı

Doğalgaz Aboneliğinde Güvence Bedeli Kaldırılıyor: 3.216 TL Muafiyet ve 12 Taksit

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman? EGM'den Kılavuz Bekleniyor

Tarım Bakanlığı 12 Peynir Markasını İfşa Etti: Taklit ve Tağşiş Tespitleri

İstanbul'a 15 Bin TOKİ Kiralık Konut: Kira Rayiç Bedelinin Yarısına Kiralanacak

Doğu Ekspresi Fiyatları 2025-2026: Biletler Satışta, Sefer Takvimi ve Duraklar

28 Ekim 2025: Hastaneler Açık Mı? Poliklinikler Saat Kaça Kadar?

TOKİ İstanbul 100 Bin Sosyal Konut: Başvuru Tarihleri, İlçeler ve Şartlar

29 Ekim 2025'te Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Bursa Kararı

Anadolu Vakfı Burs Sonuçları Aralık'ta: 3 Büyük Şehirde 5.500 TL, Diğerlerinde 4.500 TL

Hurda Teşviki Geliyor: 25 Yaş, ÖTV İndirimi ve 12 Yerli Model

TOKİ'den 500 Bin Sosyal Konut: Başvuru, Gelir ve Fiyat Şartları

28-29 Ekim Kargolar Açık mı? PTT, MNG, Aras ve Diğerlerinin Mesai Saatleri