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Adıyaman'da DEAŞ Üyesi Tutuklandı

Adıyaman'da, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu belirlenen S.E.Ş. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 21:17
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 21:17
Adıyaman'da DEAŞ Üyesi Tutuklandı

Adıyaman'da, terör örgütü DEAŞ'a mensubu olduğu iddiasıyla yakalanan bir kişi, yapılan operasyon sonrasında tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yoğun bir çalışma başlattı.

Bu süreçte ekipler, terör örgütü DEAŞ içerisinde daha önce silahlı eğitim alarak örgüte katıldığı tespit edilen S.E.Ş.'in adresine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Adıyaman'daki bu operasyon, terörle mücadelede kararlılığı bir kez daha gözler önüne serdi.

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