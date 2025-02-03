DOLAR
35,96 -0,34%
EURO
36,99 0,51%
ALTIN
3.255,77 -0,94%
BITCOIN
3.534.529,02 -0,47%

Adıyaman'da Deprem Çalışmaları Medya Mensuplarına Anlatıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Adıyaman'da deprem sonrası yapılan çalışmaları medya mensuplarına sundu.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 19:08
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 19:13
Adıyaman'da Deprem Çalışmaları Medya Mensuplarına Anlatıldı

Adıyaman Depremlerinin İki Yılı: Medya Buluşması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ikinci yılı dolayısıyla ulusal ve uluslararası 100 basın mensubunu Adıyaman'a davet etti.

Almanya, Irak, İtalya, Azerbaycan ve Bulgaristan'ın da aralarında bulunduğu 11 ülkeden 50 yabancı gazetecinin katıldığı etkinlikte, depremin ardından kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Vali Osman Varol'un Açıklamaları

Vali Osman Varol, toplantıda yaptığı konuşmada depremlerin Adıyaman'da büyük yıkıma neden olduğunu belirtirken, yürütülen yeniden inşa çalışmalarının önemine vurgu yaptı.

Gazetecilerin İncelemeleri

Basın mensupları daha sonra İndere ve Örenli kalıcı konutları, rezerv alanı, ticaret merkezi, Ulucami ve Mor Petrus ile Mor Pavlus Kilisesi'nde incelemelerde bulundu.

Dayanışma Mesajları

Basın mensuplarından Nasuhi Güngör, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, deprem bölgesinde yürütülen çalışmaların toplumsal moral ve dayanışma açısından hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Güngör, "O günleri atlatmamıza sivil toplum kuruluşları da destek oldu. Şu anda devlet ve ilgili bakanlıkların büyük bir inşaat faaliyeti içinde olduğunu görüyoruz; umudumuz, bu çalışmaların en kısa sürede tamamlanmasıdır," ifadelerini kullandı.

Güngör, ayrıca, "Bu işleri tamamlayabilmek için devletin elinin üzerinde olması önemlidir. Bizim de her işlemin sahici ve denetime açık yapılması gerektiği açık." yorumunda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ulusal ve uluslararası 100 basın mensubunu 6 Şubat...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ulusal ve uluslararası 100 basın mensubunu 6 Şubat 2023'teki depremlerin ikinci yılı nedeniyle Adıyaman'a getirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ulusal ve uluslararası 100 basın mensubunu 6 Şubat...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ulusal ve uluslararası 100 basın mensubunu 6 Şubat 2023'teki depremlerin ikinci yılı nedeniyle Adıyaman'a getirdi.

İLGİLİ HABERLER

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

65 Yaş Sınırı Şoku! Emeklilik Reformu Çalışanların Hayallerini Alt Üst Ediyor

Bursa'da Ulaşımda Dev Zam: Taksi Ücretleri Yükseldi!

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi Açıklaması
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırsalda Bereket Projesi Müjdesi
3
Fatih'te Minibüs Kazası: Sürücü Ağır Yaralı
4
Ataşehir'de Park Halindeki Araca Ateş Açan 3 Zanlı Yakalandı
5
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Hatay'da Depremzedelerle Buluştu
6
Ege'deki Sismik Hareketlilik Nedeniyle Yunanistan'daki 4 Adada Eğitim Ara Verildi

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!

65 Yaş Sınırı Şoku! Emeklilik Reformu Çalışanların Hayallerini Alt Üst Ediyor

Yeni destek açıklandı! Çalışanlarına Akaryakıt Desteği Sunuyor

Bursa'da Ulaşımda Dev Zam: Taksi Ücretleri Yükseldi!

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!