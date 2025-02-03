Adıyaman'da Deprem Çalışmaları Medya Mensuplarına Anlatıldı

Adıyaman Depremlerinin İki Yılı: Medya Buluşması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ikinci yılı dolayısıyla ulusal ve uluslararası 100 basın mensubunu Adıyaman'a davet etti.

Almanya, Irak, İtalya, Azerbaycan ve Bulgaristan'ın da aralarında bulunduğu 11 ülkeden 50 yabancı gazetecinin katıldığı etkinlikte, depremin ardından kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Vali Osman Varol'un Açıklamaları

Vali Osman Varol, toplantıda yaptığı konuşmada depremlerin Adıyaman'da büyük yıkıma neden olduğunu belirtirken, yürütülen yeniden inşa çalışmalarının önemine vurgu yaptı.

Gazetecilerin İncelemeleri

Basın mensupları daha sonra İndere ve Örenli kalıcı konutları, rezerv alanı, ticaret merkezi, Ulucami ve Mor Petrus ile Mor Pavlus Kilisesi'nde incelemelerde bulundu.

Dayanışma Mesajları

Basın mensuplarından Nasuhi Güngör, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, deprem bölgesinde yürütülen çalışmaların toplumsal moral ve dayanışma açısından hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Güngör, "O günleri atlatmamıza sivil toplum kuruluşları da destek oldu. Şu anda devlet ve ilgili bakanlıkların büyük bir inşaat faaliyeti içinde olduğunu görüyoruz; umudumuz, bu çalışmaların en kısa sürede tamamlanmasıdır," ifadelerini kullandı.

Güngör, ayrıca, "Bu işleri tamamlayabilmek için devletin elinin üzerinde olması önemlidir. Bizim de her işlemin sahici ve denetime açık yapılması gerektiği açık." yorumunda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ulusal ve uluslararası 100 basın mensubunu 6 Şubat 2023'teki depremlerin ikinci yılı nedeniyle Adıyaman'a getirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ulusal ve uluslararası 100 basın mensubunu 6 Şubat 2023'teki depremlerin ikinci yılı nedeniyle Adıyaman'a getirdi.