Adıyaman'da Depremzedelere Kalıcı Konutlar Teslim Edilmeye Başlandı

Adıyaman'da Depremzedeler Kalıcı Konutlarına Taşınıyor

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası, Baykar tarafından Adıyaman'da inşa edilen 349 konutun teslimatına başlandı. Hak sahipleri, yeni evlerine taşınmanın mutluluğunu yaşıyor.

Evine Kavuşmanın Sevinci

Evine yerleşen Ayhan Arslan, depremde evinin yıkıldığını ve bir süre kiralık evde yaşadığını belirtti. Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Deprem sırasında büyük korku yaşadık. İlk iki hafta çok zorlu geçti, ama sonrasında devletimizin destekleriyle toparlanmaya başladık," diye konuştu.

Normal Hayata Dönüş

Arslan, depremin üzerinden neredeyse 1,5 yıl geçtiğini dile getirerek, "Adıyaman oldukça ciddi zarar gördü, ancak son zamanda normal hayata dönmeye başladık. Deprem öncesindeki yaşamımıza yeniden kavuştuğumuzu söyleyebilirim," ifadesini kullandı.

Yeni evine taşınan Arslan, "Devletimize Allah razı olsun. Böyle bir imkanı sunduğu için çok sevinçliyiz. Bayraktar ailesine de minnettarım. İnsanlarımız devletin yardımları sayesinde yeniden eski hayatına kavuşuyor. Güzel günler bizi bekliyor," dedi.

Baykar'dan Açıklama

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'ta başlattığımız 1012 hanelik kalıcı konut projemizin sonuna yaklaşıyoruz. Adıyaman etabında tamamlanan konutların anahtarlarını teslim etmeye başladık. Allah bir daha böyle felaketlerle bizi sınamasın," ifadelerini paylaştı.